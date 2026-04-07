Suivez ces étapes pour une couverture équilibrée et une finition propre :

Teste tout d’abord. Branchez les guirlandes pour vérifier toutes les DEL avant de commencer. Travaille de bas en haut. Commence par le tronc ou la base et enroule les lumières vers le haut en spirale - cela permet de cacher les fils et d’obtenir une luminosité uniforme. Tisse pour obtenir de la profondeur. Poussez légèrement certaines lumières dans les branches et laissez d’autres reposer sur les extrémités pour créer des couches de lueur. Espacez de manière cohérente. Garde les boucles à peu près à la même distance les unes des autres; recule pour repérer les taches sombres au fur et à mesure. Éclairage par superposition. Combinez des guirlandes lumineuses avec quelques ampoules ou lampes d’appoint pour les points forts. Ancrer et sécuriser. Utilisez des pinces ou des attaches discrètes près du tronc et sur les branches plus lourdes pour éviter l’affaissement.

Ces étapes simples vous aident à éviter des problèmes courants comme les nœuds emmêlés, la couverture clairsemée ou le câblage visible — et elles créent un aspect plus complet et plus professionnel.