Qu’est-ce que l’éclairage sur rail?

L’éclairage sur rails moderne va de pair avec la technologie de la maison intelligente. Les systèmes d’éclairage sur rails intelligents te permettent d’ajuster la luminosité, de modifier les couleurs, d’automatiser les horaires et de tout gérer à l’aide de applications ou de assistants vocaux.

Avec des systèmes comme Philips Hue, l’éclairage sur rails fait partie d’un écosystème connecté. Les lumières peuvent réagir à l’heure de la journée, aux activités ou à l’ambiance, créant des scènes qui transforment instantanément l’atmosphère d’un espace.

Cette intégration reflète une tendance générale vers des maisons connectées, où l’éclairage n’est plus seulement fonctionnel — il devient interactif et personnalisé.