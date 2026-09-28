Qu’est-ce que l’éclairage sur rail?

17 février 2026
L'éclairage sur rail est un système d'éclairage flexible conçu autour d'un rail continu fixé au plafond ou au mur. Des luminaires individuels peuvent être installés n'importe où le long de ce rail, te permettant de déplacer, ajouter ou ajuster les lumières selon ton espace et tes besoins. Contrairement aux plafonniers fixes traditionnels, l’éclairage sur rail s’adapte à la pièce—ce qui en fait un choix populaire pour les intérieurs modernes, les maisons à aire ouverte et les espaces axés sur le design.