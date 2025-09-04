Éclairage facile de l’avant-toit

Pas de câblage ici. Ces lumières permanentes sont à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez simplement les brancher dans n’importe quelle prise extérieure. Fixe-les facilement à tes avant-toits, à tes lignes de toit ou à tes façades à l’aide du ruban adhésif fourni ou des vis pour une installation à long terme. Installez un jour, profitez toujours!