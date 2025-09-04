Aide
Trouvez le manuel de votre produit

Fréquemment achetés ensemble

Solde de fin de l'été
Caméra à batterie Secure

Hue

Caméra à batterie Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Alimentation par batterie
Support mural inclus

$229.99

$189.99

Article presque épuisé

Solde de fin de l'été
Caméra filaire Secure

Hue

Caméra filaire Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support mural inclus

$184.99

$159.99

Solde de fin de l'été
Caméra à batterie Secure

Hue

Caméra à batterie Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Alimentation par batterie
Support mural inclus

$229.99

$189.99

Solde de fin de l'été
Caméra filaire Secure

Hue

Caméra filaire Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support mural inclus

$184.99

$159.99

Solde de fin de l'été
Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla

Ambiance blanche et colorés Hue

Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla
Basse tension
Fini noir mat
105 x 402 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément

$189.99

$151.99

Article presque épuisé

Solde de fin de l'été
Projecteur d’extérieur Lily XL

Ambiance blanche et colorés Hue

Projecteur d’extérieur Lily XL
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*

$169.99

$135.99

Voir tous les produits

L’éclairage de soffite le plus intelligent et le plus créatif.

Quand tu as le plus joli éclairage extérieur permanent, chaque jour est une fête. Et même si ce n’est pas le cas, fais preuve de créativité avec la lumière tous les jours de la semaine grâce à des combinaisons infinies de couleurs et de lumière blanche. Qui a besoin d’une excuse pour s’éclairer?

Une guirlande noire et blanche de lumières d’extérieur permanentes avec des ampoules individuelles visibles.
L’extérieur d’une maison illuminée par les lumières extérieures permanentes de Festavia qui brillent de plusieurs couleurs sur le thème d’Halloween.

Lumière éclatante, couleur vive

Améliorée par notre technologie de pointe Chromasync™, chaque ampoule offre des teintes saturées profondes et de douces nuances pastel. Complétées par des LED blanches dédiées qui produisent la plus large gamme de tons chauds à froids, les nacelles d’éclairage permanent Festavia offrent une polyvalence inégalée. Et avec un flux de 50 lumens par lumière, elles brillent aussi de mille feux!

Une femme installe une guirlande blanche de lumières d’extérieur permanentes Festavia.

Éclairage facile de l’avant-toit

Pas de câblage ici. Ces lumières permanentes sont à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez simplement les brancher dans n’importe quelle prise extérieure. Fixe-les facilement à tes avant-toits, à tes lignes de toit ou à tes façades à l’aide du ruban adhésif fourni ou des vis pour une installation à long terme. Installez un jour, profitez toujours!

Une famille passe du bon temps dans la cour avant de sa maison dont la façade est illuminée par les lumières extérieures permanentes de Festavia qui brillent de plusieurs couleurs sur le thème de Noël.

Fait pour tous les temps

Imperméable, résistant aux intempéries et fait pour résister aux éléments. Plus besoin d’emballer et de déballer après les vacances, Halloween ou toute autre célébration. Avec une longue durée de vie de 50 000 heures, laissez-les allumées toute l’année, année après année, et créez encore plus de raisons d’illuminer votre maison!

La façade, la ligne de toit et le porche d’entrée d’une maison éclairée par les lumières extérieures permanentes de Festavia qui brillent d’une lumière blanche éclatante.

L’éclairage de sécurité ultime

S’intègre parfaitement à l’écosystème Philips Hue Secure, y compris les caméras et les capteurs Secure. Règle l’extérieur de ta maison pour qu’il s’illumine lorsqu’une présence est détectée. Vous repérez quelque chose de suspect? Déclenchez une alarme lumineuse pour que les lumières clignotent en rouge afin de dissuader les intrus potentiels.

Questions et réponses

Peut-on prolonger les guirlandes lumineuses permanentes Festavia après avoir coupé la guirlande d’ampoules?

Quel est le meilleur moyen de fixer les guirlandes permanentes Festavia à une façade, une ligne de toit ou une corniche?

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Blanche

  • Matériau

    Plastique

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Guirlande lumineuse/bande lumineuse

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

besoin d’une pièce

Besoin d’une pièce?

Vous recherchez des pièces de rechange pour ce produit? Trouvez des câbles d’alimentation de remplacement, des supports et plus encore pour donner une nouvelle vie à vos lumières.

Découvrir les pièces de rechange
Service de soutien Hue

Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez?

Veuillez consulter le service de soutien

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay