Lampe d’accentuation portative Go

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe d’accentuation portative Go
DEL et pile intégrées
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
$109.99

$87.99

Solde de fin de l'été
Projecteur d’extérieur Lily XL

Ambiance blanche et colorés Hue

Projecteur d’extérieur Lily XL
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
$169.99

$135.99

Éclairage mural d’extérieur Impress (basse tension)

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Impress (basse tension)
Basse tension
Fini noir mat
240 x 120 mm
$169.99

Solde de fin de l'été
Projecteur extérieur Lily

Ambiance blanche et colorés Hue

Projecteur extérieur Lily
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – unité de base
$349.99

$279.99

Solde de fin de l'été
Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera
Ampoule blanche et colorée
Contrôlez chaque lumière individuellement
Commande vocale ou avec l’application
$239.99

$191.99

Solde de fin de l'été
Lampe sur pied d’extérieur Impress (basse tension)

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe sur pied d’extérieur Impress (basse tension)
Basse tension
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
$199.99

$159.99

Solde de fin de l'été
Éclairage mural d’extérieur large Impress

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur large Impress
Basse tension
Fini noir mat
240 x 190 mm
$189.99

$151.99

Solde de fin de l'été
Éclairage mural d’extérieur Impress

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Impress
Câblé
Fini noir mat
240 x 120 mm
$169.99

$135.99

Ambiances de fête personnalisées

Les guirlandes lumineuses à globes confèrent un aspect classique inspiré des cafés à votre espace extérieur. Tu apportes la personnalisation.

Deux guirlandes de lumières à globes d’extérieur Festavia avec des câbles noirs et des ampoules intelligentes transparentes Lightguide.
Une femme danse sur un patio sous des guirlandes de lumières de fête à globes Festavia d’extérieur qui projettent un éclairage Smart bleu, rose et blanc

Fais la fête en couleurs, détends-toi dans un éclat chaleureux

Les DEL intégrées pleine couleur avec la technologie Chromasync™ font briller ces guirlandes lumineuses à globes d’un blanc éclatant et d’une lumière aux couleurs saturées, parfaites pour les célébrations en plein air. 
Tu joues de la musique pour une fête? Synchronise-les avec tes chansons et regarde la musique faire bouger les couleurs. 
Quand il est temps de se détendre, diminue leur intensité pour obtenir une lueur ultra-faible dans n’importe quelle nuance de lumière blanche chaude à froide. Crée une ambiance très cosy avec une scène lumineuse ou un effet spécial - la lumière étincelante des bougies, par exemple.

Un patio éclairé de nuit par des guirlandes de lumières de fête à globes Festavia d’extérieur qui projettent un éclairage Smart dans les tons de rose, jaune et violet

La lumière et l’âme de la fête

Grâce à leur attrayante conception stylisée Lightguide, les ampoules globes de Festavia sont un ajout magnifique à votre espace extérieur – qu’elles soient allumées ou éteintes! Chaque ampoule Lightguide est dotée d’un tube intérieur distinctif qui équilibre la couleur, la luminosité et la direction de la lumière pour des effets optimaux. Personnalisez-les comme vous le souhaitez : définissez un dégradé de plusieurs couleurs sur la guirlande, choisissez parmi les scènes d’éclairage saisonnières ou utilisez des effets lumineux spéciaux pour refléter parfaitement l’ambiance des fêtes, des occasions spéciales ou des moments de détente à l’extérieur.

Une ampoule à globe de fête Smart Lightguide Festavia d’extérieur étanche éclaboussée d’eau qui projette un éclairage Smart rose

Conçues pour durer, quel que soit le temps

Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, les guirlandes lumineuses à globes Festavia sont conçues pour être utilisées à l’extérieur tout au long de l’année. Il n’est pas nécessaire de constamment ranger ces guirlandes – laissez-les en place pour toutes les occasions. Chaque ampoule durable à l’aspect de verre est étanche, résistante aux intempéries, incassable et remplaçable - juste au cas où!

Une guirlande de lumières à globes de fête Festavia d’extérieur avec des ampoules transparentes Lightguide, un câble noir et un bloc d’alimentation à basse tension.

Installation simple et prête à l’emploi avec branchement immédiat 

Les guirlandes lumineuses à globes Festavia sont alimentées à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez simplement les brancher sur une prise de courant existante à l’aide du bloc d’alimentation fourni. Aucun recâblage compliqué n’est nécessaire. Vous pouvez également ajouter des guirlandes lumineuses à une installation à basse tension existante et les intégrer aux autres lumières qui se trouvent dans votre espace extérieur.

Les guirlandes lumineuses à globes ne peuvent pas être raccordées bout à bout, mais il est possible de brancher deux guirlandes lumineuses sur le bloc d’alimentation à l’aide du raccord en T fourni avec la guirlande de rallonge.

Besoin d'une pièce?

Vous recherchez des pièces de rechange pour ce produit? Trouvez des câbles d'alimentation de remplacement, des supports et plus encore pour donner une nouvelle vie à vos lumières.

