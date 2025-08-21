Les guirlandes lumineuses à globes confèrent un aspect classique inspiré des cafés à votre espace extérieur. Tu apportes la personnalisation.
Ambiances de fête personnalisées
Fais la fête en couleurs, détends-toi dans un éclat chaleureux
Les DEL intégrées pleine couleur avec la technologie Chromasync™ font briller ces guirlandes lumineuses à globes d’un blanc éclatant et d’une lumière aux couleurs saturées, parfaites pour les célébrations en plein air.
Tu joues de la musique pour une fête? Synchronise-les avec tes chansons et regarde la musique faire bouger les couleurs.
Quand il est temps de se détendre, diminue leur intensité pour obtenir une lueur ultra-faible dans n’importe quelle nuance de lumière blanche chaude à froide. Crée une ambiance très cosy avec une scène lumineuse ou un effet spécial - la lumière étincelante des bougies, par exemple.
La lumière et l’âme de la fête
Grâce à leur attrayante conception stylisée Lightguide, les ampoules globes de Festavia sont un ajout magnifique à votre espace extérieur – qu’elles soient allumées ou éteintes! Chaque ampoule Lightguide est dotée d’un tube intérieur distinctif qui équilibre la couleur, la luminosité et la direction de la lumière pour des effets optimaux. Personnalisez-les comme vous le souhaitez : définissez un dégradé de plusieurs couleurs sur la guirlande, choisissez parmi les scènes d’éclairage saisonnières ou utilisez des effets lumineux spéciaux pour refléter parfaitement l’ambiance des fêtes, des occasions spéciales ou des moments de détente à l’extérieur.
Conçues pour durer, quel que soit le temps
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, les guirlandes lumineuses à globes Festavia sont conçues pour être utilisées à l’extérieur tout au long de l’année. Il n’est pas nécessaire de constamment ranger ces guirlandes – laissez-les en place pour toutes les occasions. Chaque ampoule durable à l’aspect de verre est étanche, résistante aux intempéries, incassable et remplaçable - juste au cas où!
Installation simple et prête à l’emploi avec branchement immédiat
Les guirlandes lumineuses à globes Festavia sont alimentées à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez simplement les brancher sur une prise de courant existante à l’aide du bloc d’alimentation fourni. Aucun recâblage compliqué n’est nécessaire. Vous pouvez également ajouter des guirlandes lumineuses à une installation à basse tension existante et les intégrer aux autres lumières qui se trouvent dans votre espace extérieur.
Les guirlandes lumineuses à globes ne peuvent pas être raccordées bout à bout, mais il est possible de brancher deux guirlandes lumineuses sur le bloc d’alimentation à l’aide du raccord en T fourni avec la guirlande de rallonge.
Questions et réponses
Les guirlandes lumineuses à globes Festavia peuvent-elles aussi projeter une lumière blanche?
Puis-je remplacer les ampoules des guirlandes lumineuses à globes Festavia?
Quelle est la meilleure façon de suspendre mes guirlandes lumineuses à globes Festavia?
Les ampoules sont-elles en verre?
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques
Durabilité
Environnement
fonction supplémentaire/accessoire inclus
Caractéristiques de la lumière
Guirlande lumineuse/bande lumineuse
Divers
Dimensions et poids de l'emballage
Consommation
Dimensions et poids du produit
Service
Fiche technique
Contenu de l‘emballage
Systèmes pris en charge
Autre
Besoin d’une pièce?
Vous recherchez des pièces de rechange pour ce produit? Trouvez des câbles d’alimentation de remplacement, des supports et plus encore pour donner une nouvelle vie à vos lumières.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.