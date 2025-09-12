Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 28 m/91 pi
Créez une lueur confortable ou une ambiance de fête colorée autour de votre patio, de votre porche ou de tout autre espace extérieur. Cette guirlande lumineuse d’ampoules globes incassables émet un brillant affichage de couleurs saturées ou de lumière blanche, qu’il s’agisse de créer un dégradé ou d’animer des effets lumineux. Le système à basse tension sécurisé leur permet d’être branchés sur une prise de courant existante à l’aide du bloc d’alimentation inclus.
Longueur
Points forts des produits
- 91 pi avec 32 ampoules
- Ampoules lumineuses remplaçables de 50 lumens
- Lumière à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
- Synchronisation musicale et effets dynamiques
- Unité d’alimentation à basse tension incluse
Installation simple et prête à l’emploi avec branchement immédiat
Les guirlandes lumineuses à globes Festavia sont alimentées à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez simplement les brancher sur une prise de courant existante à l’aide du bloc d’alimentation fourni. Aucun recâblage compliqué n’est nécessaire. Vous pouvez également ajouter des guirlandes lumineuses à une installation à basse tension existante et les intégrer aux autres lumières qui se trouvent dans votre espace extérieur. Les guirlandes lumineuses à globes ne peuvent pas être raccordées bout à bout, mais il est possible de brancher deux guirlandes lumineuses sur le bloc d’alimentation à l’aide du raccord en T fourni avec la guirlande de rallonge.
Conçues pour durer, quel que soit le temps
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, les guirlandes lumineuses à globes Festavia sont conçues pour être utilisées à l’extérieur tout au long de l’année. Il n’est pas nécessaire de constamment ranger ces guirlandes – laissez-les en place pour toutes les occasions. Chaque ampoule durable à l’aspect de verre est étanche, résistante aux intempéries, incassable et remplaçable - juste au cas où!
Fais la fête en couleurs, détends-toi dans un éclat chaleureux
Les DEL intégrées pleine couleur avec la technologie Chromasync™ font briller ces guirlandes lumineuses à globes d’un blanc éclatant et d’une lumière aux couleurs saturées, parfaites pour les célébrations en plein air. Tu joues de la musique pour une fête? Synchronise-les avec tes chansons et regarde la musique faire bouger les couleurs. Quand il est temps de se détendre, diminue leur intensité pour obtenir une lueur ultra-faible dans n’importe quelle nuance de lumière blanche chaude à froide. Crée une ambiance très cosy avec une scène lumineuse ou un effet spécial - la lumière étincelante des bougies, par exemple.
La lumière et l’âme de la fête
Grâce à leur attrayante conception stylisée Lightguide, les ampoules globes de Festavia sont un ajout magnifique à votre espace extérieur – qu’elles soient allumées ou éteintes! Chaque ampoule Lightguide est dotée d’un tube intérieur distinctif qui équilibre la couleur, la luminosité et la direction de la lumière pour des effets optimaux. Personnalisez-les comme vous le souhaitez : définissez un dégradé de plusieurs couleurs sur la guirlande, choisissez parmi les scènes d’éclairage saisonnières ou utilisez des effets lumineux spéciaux pour refléter parfaitement l’ambiance des fêtes, des occasions spéciales ou des moments de détente à l’extérieur.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques