C’est la façon la plus avancée, la plus intuitive et la plus amusante d’éclairer votre maison à l’intérieur et à l’extérieur. Créez votre installation à partir d’une sélection connectée d’ampoules, de lampes, de luminaires, d’éclairage extérieur et d’accessoires. Profitez de toutes les fonctionnalités grâce au dispositif intelligent Hue Bridge ou Bridge Pro, et configurez et contrôlez tout avec l’application Hue. Bénéficiez d’automatisations, de la synchronisation avec la télévision, les jeux et la musique, de la sécurité pour maison intelligente, du contrôle à distance et bien plus encore!