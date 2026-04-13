Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3 m (poids inclus)
Le prix actuel est €429,99
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- Garantie 2 ans
À propos du Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3 m (poids inclus)
Le Cordon lumineux Liane 360° allie design haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et sublime subtilement les lignes architecturales des murs de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane diffuse une lumière homogène et ultra-lisse qui apporte profondeur, chaleur et sophistication discrète aux intérieurs minimalistes. Alternez sans effort entre lumière blanche pure et éclatante pour les tâches, tons blancs chauds pour la détente et dégradés de couleurs douces pour créer l'ambiance. Créez une ligne de lumière verticale et stable en fixant le poids à l’extrémité inférieure de la bande lumineuse à corde, ajoutant du caractère aux murs et aux coins des chambres et des couloirs. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.
- Lumière blanche et colorée uniforme à 360°
- Dégradés très doux OmniGlow
- Coupez sur mesure et installez selon vos préférences
- Contrôle intelligent avec l’application Hue
- Bloc d’alimentation et accessoires inclus
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103178558
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Blanc mat
- Matériaux
- Silicone
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 1.5
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 60
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être coupé
- Oui
- Peut être agrandi
- Non
- Tension entrée
- 220V-240V
Divers
- Conçu spécialement pour
- Ambiance
- Style
- Design
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103178558
- Poids net
- 1,86 kg
- Poids brut
- 2,71 kg
- Hauteur
- 380 mm
- Longueur
- 120 mm
- Largeur
- 385 mm
- Code 12NC
- 929004435702
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,5
- Puissance
- 45
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 40
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1 500
- Hauteur totale
- 22 mm
- Longueur totale
- 3 000 mm
- Largeur totale
- 22 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 2 250
- Diamètre
- 22 mm
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux à 2 700 K
- 1 950
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Plafonnier
L'ampoule
- Design
- Φ22mm*3000mm
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
FAQ
Comment puis-je installer la corde lumineuse Philips Hue Liane 360° ?
La corde lumineuse Philips Hue Liane 360° est conçue pour une installation flexible et peut être :
• Installée le long des murs ou des plafonds.
• Suspendue verticalement comme suspension design.
• Façonnée en courbes ou en formes fluides à l'aide de clips et de supports.
Chaque ruban lumineux comprend une alimentation électrique et des accessoires assortis.
Ai-je besoin d'une installation professionnelle pour le cordon lumineux Liane 360° ?
Non. Les versions à brancher sont conçues pour une installation simple et sans complication et ne requièrent aucune modification structurelle ni intervention professionnelle. Les versions à faux plafond sont destinées à des installations architecturales plus intégrées.
En quoi la corde lumineuse Philips Hue Liane 360° se distingue-t-elle des autres lampes Hue ?
Contrairement aux rubans LED plats ou directionnels, la corde lumineuse Philips Hue Liane 360° émet une lumière à effet dégradé de façon homogène dans toutes les directions (360°). Cela crée une lueur sculpturale et douce sans LED visibles grâce à la technologie LED avancée des LED CSP (Chip Scale Package), ce qui la rend adaptée à la fois comme élément de design et comme source lumineuse fonctionnelle.
Quels accessoires sont inclus ?
Les accessoires inclus dépendent de l'ensemble sélectionné et peuvent inclure :
• Crochet de plafond et crochet d'extrémité
• Poids
• Supports
Puis-je utiliser le cordon lumineux Philips Hue Liane 360° de Philips Hue en extérieur ? Est-ce que c'est étanche ?
Le cordon lumineux Hue Liane 360° n'est pas étanche et est destiné uniquement à un usage intérieur.
Quelle est la luminosité du cordon lumineux Philips Hue Liane 360° ?
La luminosité dépend de la longueur :
• Version 3 m : jusqu'à 2 400 lumens.
• Version 5 m : jusqu'à 4 000 lumens.
Cela convient à la fois à l'éclairage d'ambiance et à l'éclairage fonctionnel.
Qu'est-ce que le ruban lumineux Philips Hue Liane 360° ?
Le ruban lumineux Philips Hue Liane 360° est un luminaire connecté flexible et haut de gamme qui diffuse une lumière et des effets de lumière à 360° sur toute sa longueur. Il associe un éclairage architectural à un contrôle intelligent complet Philips Hue, vous permettant de façonner la lumière librement sur les murs, les plafonds ou en suspension comme élément décoratif.
Puis-je façonner ou plier le ruban lumineux ?
Oui. Le ruban lumineux est flexible et peut être façonné, ce qui vous permet de créer des formes et des designs personnalisés. Un diamètre de flexion minimal s'applique pour maintenir des performances et une apparence optimales.
Puis-je étendre ou connecter plusieurs lampes corde ensemble ?
Non. Les lampes Philips Hue Liane 360° sont conçues comme des unités individuelles et ne peuvent pas être étendues en connectant plusieurs bandes ensemble.
Puis-je couper le ruban lumineux pour le raccourcir ?
Oui. Le ruban lumineux est découpable tous les 12,5 cm, ce qui vous permet de le personnaliser précisément pour l'adapter à votre espace.
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