Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3 m (poids inclus)

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Gros plan de l'avant de Hue Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3m (poids inclus)
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À propos du Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3 m (poids inclus)

Le Cordon lumineux Liane 360° allie design haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et sublime subtilement les lignes architecturales des murs de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane diffuse une lumière homogène et ultra-lisse qui apporte profondeur, chaleur et sophistication discrète aux intérieurs minimalistes. Alternez sans effort entre lumière blanche pure et éclatante pour les tâches, tons blancs chauds pour la détente et dégradés de couleurs douces pour créer l'ambiance. Créez une ligne de lumière verticale et stable en fixant le poids à l’extrémité inférieure de la bande lumineuse à corde, ajoutant du caractère aux murs et aux coins des chambres et des couloirs. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

  • Lumière blanche et colorée uniforme à 360°
  • Dégradés très doux OmniGlow
  • Coupez sur mesure et installez selon vos préférences
  • Contrôle intelligent avec l’application Hue
  • Bloc d’alimentation et accessoires inclus

Produits tendances

Nouveau
Ruban LED d'extérieur OmniGlow 5 m

Ruban LED d'extérieur OmniGlow 5 m

Dégradés uniformes OmniGlow
Précision Chromasync
Lumière blanche très vive, authentique
Découpez-le pour l'adapter à tout espace

€299,99

Hue Play pack x2

Hue Play pack x2

Pack x2
LED intégrée
Blanc
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€149,99

Hue Play pack x1

Hue Play pack x1

Pack x1
LED intégrée
White
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€84,99

Offre
Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€359,99

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
energy.link.label

€149,99

Offre
Lightstrip Flux 10 m

Lightstrip Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens
energy.link.label

€199,99

Nouveau
Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14

Jusqu’à 500 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-faible à 0,2 %
Application et commande vocale
energy.link.label

€69,99

Offre
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

Lightstrip OmniGlow 10 m

Lightstrip OmniGlow 10 m

4 500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
energy.link.label

€349,99

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A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 2

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 2

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
energy.link.label

€44,99

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Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€339,99

Exclusif
Hue tap dial switch mini blanc :

Hue tap dial switch mini blanc :

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€49,99

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Globe G93 - Ampoule connectée E27

Globe G93 - Ampoule connectée E27

Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€47,99

Nouveau
Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge

€49,99

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Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

€44,99

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