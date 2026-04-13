La corde lumineuse Philips Hue Liane 360° est conçue pour une installation flexible et peut être :

• Installée le long des murs ou des plafonds.

• Suspendue verticalement comme suspension design.

• Façonnée en courbes ou en formes fluides à l'aide de clips et de supports.

Chaque ruban lumineux comprend une alimentation électrique et des accessoires assortis.