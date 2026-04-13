Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 5 m
Le prix actuel est €529,99
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- Garantie 2 ans
À propos du Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 5 m
La Corde lumineuse Liane 360° allie design haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et sublime subtilement les lignes architecturales des murs et des plafonds de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane diffuse une lumière homogène et ultra-lisse qui apporte profondeur, chaleur et sophistication discrète aux intérieurs minimalistes. Alternez sans effort entre lumière blanche pure et éclatante pour les tâches, tons blancs chauds pour la détente et dégradés de couleurs douces pour créer l'ambiance. Ajoutez un caractère subtil à la cuisine et aux pièces à vivre en en le faisant longer les murs et les lignes de plafond. Montez-le au-dessus des surfaces de travail et façonnez-le pour créer un point focal sculptural unique. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.
- Lumière blanche et colorée uniforme à 360°
- Dégradés très doux OmniGlow
- Coupez sur mesure et installez selon vos préférences
- Contrôle intelligent avec l’application Hue
- Bloc d’alimentation et accessoires inclus
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103178633
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Blanc mat
- Matériaux
- Silicone
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
Options/accessoires inclus
- Hauteur réglable
- Non
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 1.5
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 66
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être coupé
- Oui
- Peut être agrandi
- Non
- Tension entrée
- 220V-240V
Divers
- Conçu spécialement pour
- Ambiance
- Style
- Design
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103178633
- Poids net
- 2,42 kg
- Poids brut
- 3,28 kg
- Hauteur
- 380 mm
- Longueur
- 120 mm
- Largeur
- 385 mm
- Code 12NC
- 929004435803
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,5
- Puissance
- 66
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 60
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1 500
- Hauteur totale
- 22 mm
- Longueur totale
- 5 000 mm
- Largeur totale
- 22 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 3 750
- Diamètre
- 22 mm
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- 60
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux à 2 700 K
- 3 250
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Plafonnier, Sur un mur
L'ampoule
- Design
- Φ22mm*5000mm
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
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