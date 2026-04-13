Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle

Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle
Gros plan de l'arrière de Hue White and Color Ambiance Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle
Gros plan de l'arrière de Hue White and Color Ambiance Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle
Dimensions indiquées de Hue White and Color Ambiance Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle
Utilisation de Hue White and Color Ambiance Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle
Utilisation de Hue White and Color Ambiance Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle
Utilisation de Hue White and Color Ambiance Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle
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À propos du Plafonnier carré fin Devote – Petit modèle

Une lumière uniformément répartie et élégante, dans un design carré ultra-fin de 30 × 30 cm qui s’intègre à presque tous les intérieurs. Profitez de millions de couleurs, d’une lumière blanche chaud-froid, d’une atténuation jusqu’à seulement 0,2 %, et de la technologie Chromasync pour des couleurs parfaitement assorties sur plusieurs luminaires Hue, afin de créer l’ambiance idéale toute la journée. Les LED spécialement disposées délivrent une lumière parfaitement uniforme sur tout le panneau, tandis que la conception montée en surface est rapide à installer sans découpe au plafond. Contrôlez vos lampes avec l’appli Hue, des interrupteurs connectés ou par la voix. Découvrez encore plus de fonctions d'éclairage connecté avec un Hue Bridge : contrôle à distance, automatisations et simulation de présence.

  • Distribution uniforme de la lumière
  • Jusqu’à 1 340 lumens
  • Blanc froid à chaud (2 200 à 6 500 K)
  • Millions de couleurs réglables
  • Gradation ultra-faible à 0,2 %
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay