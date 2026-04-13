Découvrez l’univers du divertissement Hue grâce à ce kit de synchronisation, avec un appareil de synchronisation d’écran TV et un lightstrip gradient multicolore. L’objectif fisheye de l’appareil de synchro d’écran capture le contenu qui s’affiche à l’écran et le synchronise avec le lightstrip, pour une synchronisation des couleurs optimisée et des effets d’éclairage en temps réel. Installez tout sans effort dans l’application Hue et profitez de vos films, séries et jeux préférés comme jamais auparavant !

Correspondance optimisée des couleurs à l’écran

Capture plein écran avec objectif fisheye

Effets d'éclairage dégradés

Convient aux téléviseurs jusqu’à 65 pouces

Contrôler et configurez avec l’application Hue