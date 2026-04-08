Scopri la nostra gamma completa di lampade da tavolo smart.

Perché sono adatte: ogni luce offre luminosità personalizzata e transizioni di colore pensate per adattarsi al tuo ciclo sonno-veglia e migliorare il benessere. Possono essere regolate su toni caldi e rilassanti per rilassarsi e configurate per routine di risveglio graduali. Ad esempio, la lampada Twilight include modalità di simulazione dell'alba e del tramonto integrate, così puoi svegliarti in modo naturale e addormentarti dolcemente.