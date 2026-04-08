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Donna che si sveglia in una camera da letto con luce per il risveglio smart che simula l'alba per iniziare dolcemente la giornata

Luce per il risveglio: cos'è e perché funziona

20 gennaio 2026

Una luce di risveglio illumina lentamente la tua camera da letto a intervalli prestabiliti, imitando l'alba e guidando delicatamente il tuo corpo fuori dal sonno profondo. A differenza dello scossone causato dalle sveglie tradizionali, questo aumento graduale delle luci riduce l'inerzia da sonno, la sensazione di stordimento che rende difficile il mattino, e aiuta ad allineare l'orologio interno dell'organismo alla luce diurna naturale.

Se usate regolarmente, le luci per il risveglio possono supportare un ciclo sonno-risveglio più sano, apportando più energia e un umore migliore durante l'intera giornata. Le soluzioni smart come la luce per il risveglio Philips Hue sono state ideate per aiutarti ad addormentarti più facilmente e a risvegliarti riposato. 

Due luci per il risveglio smart accanto al letto che offrono la migliore luce per svegliarsi con effetto alba e bagliore suggestivo

L'ecosistema Philips Hue supporta scene programmabili, transizioni di colori vivaci e automazioni smart progettate per il tuo ritmo circadiano.

Come funzionano le luci per il risveglio:

  • Alla sera la luce calda di un blu basso viene utilizzata per supportare il rilascio di melatonina e aiutarti a rilassarti.

  • Al mattino, una luce soffusa e luminosa segnala al cervello di svegliarsi naturalmente.

Scopri di più sull'illuminazione smart per la salute e il benessere per esplorare la scienza alla base della gamma benessere di Hue.

 

 

Che tipo di illuminazione ti aiuta a dormire meglio?

Non tutta la luce è uguale quando si tratta di riposo. Per prepararsi al sonno, optare per una luce calda e soffusa (inferiore a 2700K) ed evitare toni ricchi di blu che sopprimono la melatonina. Per risvegliarti utilizza una luce fredda con illuminazione ad aumento graduale che assomiglia all'alba. Vivi una delicata luce per il risveglio che ricorda l'alba naturale grazie alla funzionalità di luce per sonno/risveglio smart di Philips Hue.

La scienza dietro la luce e il sonno

La ricerca continua a dimostrare che la temporizzazione, il colore e l'intensità della luce influenzano il ritmo circadiano. Un programma coerente, che comprenda serate buie e mattine luminose, aiuta a rafforzare sani schemi di sonno.

La migliore luce per dormire grazie alla luce per il risveglio smart in modalità sonno nell'app Hue.

Per una panoramica pratica, la guida alle routine e alle automazioni di Philips Hue spiega come creare scene di illuminazione adatte al ritmo naturale del tuo corpo.

Delicata luce per il risveglio e luce per sonno/risveglio smart

Una delicata luce per il risveglio si concentra su un'attività: simulare l'alba per aiutarti a svegliarti. Una luce intelligente per il sonno e il risveglio, come quelle dell'ecosistema Philips Hue, va oltre: integra automazione, controllo tramite app e routine personalizzate.

L'illuminazione smart collega la tua camera da letto al tuo stile di vita, adattando colore, luminosità e tempi per supportarti 24 ore su 24. 

Camera da letto con lampada smart con luce per il risveglio ideata per supportare le routine di sonno e risveglio

Luce per sonno/risveglio smart e controllo vocale

Se desideri un controllo maggiore, integrazione con assistenti vocali e coordinamento con il resto dell'illuminazione per la tua casa mediante hub smart come lo Hue Bridge e Bridge Pro, crea la configurazione smart ideale. 

Con Philips Hue puoi creare un ambiente luminoso personalizzato che ti aiuta a dormire meglio e a svegliarti dolcemente. 

Scopri ulteriori informazioni su come l'illuminazione Hue supporta la vita di tutti i giorni in Esplora Hue.

Illumina la tua notte: prodotti Philips Hue per dormire meglio

Ecco alcuni prodotti Philips Hue progettati per supportare sia la routine della buonanotte che quella del risveglio:

Twilight sleep and wake-up light bianca

Luce per svegliarsi e addormentarsi

Twilight sleep and wake-up light bianca

€ 279,90

Esclusivo
Lampada per il sonno crepuscolare e il risveglio di colore nero

Luce per svegliarsi e addormentarsi

Lampada per il sonno crepuscolare e il risveglio di colore nero

€ 279,90

Crea il tuo Starter kit
Lampada da tavolo portatile Hue Go

Hue White and color ambiance

Lampada da tavolo portatile Hue Go

€ 159,99

L'articolo è quasi esaurito

Lampada da tavolo Iris

Hue White and color ambiance

Lampada da tavolo Iris

€ 109,90

Crea il tuo Starter kit
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Hue White and color ambiance

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

€ 139,90

Scopri la nostra gamma completa di lampade da tavolo smart

Perché sono adatte: ogni luce offre luminosità personalizzata e transizioni di colore pensate per adattarsi al tuo ciclo sonno-veglia e migliorare il benessere. Possono essere regolate su toni caldi e rilassanti per rilassarsi e configurate per routine di risveglio graduali. Ad esempio, la lampada Twilight include modalità di simulazione dell'alba e del tramonto integrate, così puoi svegliarti in modo naturale e addormentarti dolcemente.Shape

Come configurare una routine di delicata luce per il risveglio

Creare un ciclo sonno-veglia intelligente non è una questione di gadget, ma di ritmo. Di seguito è riportata una guida dettagliata passo dopo passo che puoi seguire con l' app Philips Hue:

Passaggio 1: imposta un orario di sveglia coerente

Stabilisci un orario fisso per svegliarti (ad esempio, le 6:30) e, se possibile, mantienilo lo stesso nei giorni feriali e nei fine settimana: questo favorisce la coerenza circadiana.

Camera da letto in cui si utilizza automazione di luce per il risveglio con illuminazione ad aumento graduale smart che aiuta a risvegliarsi riposati

Passaggio 2: creare un'automazione "sunrise"

    1. Apri l'app Hue → seleziona "Routine" → "Le mie routine" → "Aggiungi routine".

    2. Seleziona "Risveglio" e scegli il tuo dispositivo (ad es., lampada Twilight o luci Hue selezionate).

    3. Imposta l'ora di inizio 20-30 minuti prima dell'orario effettivo della sveglia (ad esempio, alle 6:00).

    4. Scegli un aumento graduale della luminosità: inizia con circa il 5%, quindi passa a circa il 50% al momento del risveglio.

    5. Seleziona la transizione di colore: ad es., ambra calda → bianco tenue → luce diurna fredda.

    6. Collega la routine alle luci della tua camera da letto.  Salva e abilita.

Passo 3: scegli i tuoi toni di colore

Nella stessa routine seleziona la tavolozza di colori: ambra calda per la fase iniziale, passando a bianco tenue o luce diurna per il momento di svegliarsi. Per i sistemi intelligenti, potresti aggiungere l'integrazione vocale ("Alexa, buongiorno").

Passo 4: aggiungi una routine “andare a dormire”

    1. Nell'app Hue, in "Routine", seleziona "Vai a dormire".

    2. Imposta l'ora di attivazione (ad es., 22:30).

    3. Scegli un effetto di dissolvenza: abbassa la luminosità al 10% per 15 minuti, quindi spegni.

    4. Per segnalare la fase di rilassamento, scegli tonalità calde rosso/ambra.

    5. Collega le luci della camera da letto e imposta una logica di pausa/salto (ad esempio, salta se sei ancora sveglio a leggere).

Luce per il risveglio smart su comodino che crea un caldo bagliore giallo-arancione per supportare la luce per il risveglio

Fase 5: Testare e regolare

Dopo alcune mattine, regola la durata (prova 15, 20, 30 minuti) e la temperatura del colore per trovare quella che ti sembra più delicata. Da abbinare ad altre pratiche di igiene del sonno, come limitare l'uso degli schermi prima di andare a letto.

Suggerimenti e automazioni per mantenere sane routine del sonno

  • Tenere lontani gli schermi 60–90 minuti prima di andare a letto.

  • Sperimenta con diverse durate dell'alba: 20 o 30 minuti sono la soluzione migliore per la maggior parte delle persone.

  • Utilizza l'illuminazione per rilassarti la sera.

  • Sii coerente. Il tuo corpo si adatta agli schemi, non alla perfezione.

  • Abbinalo al suono. Usa toni naturali o musica soft con la tua routine di illuminazione per un'esperienza di risveglio olistica.

Luce per il risveglio smart su comodino che crea un caldo bagliore giallo-arancione per supportare la luce per il risveglio

Per ulteriori spunti per la notte, visita le idee per l'illuminazione della camera da letto di Philips Hue.

Inizia la giornata nel modo giusto: lampade Philips Hue per un dolce risveglio

Ecco alcuni prodotti pensati per supportare le tue mattine:

Nuovo
Striscia LED Essential Hue 5 m

Striscia LED

Striscia LED Essential Hue 5 m

€ 59,99

Crea il tuo Starter kit
Play gradient lightstrip 55“

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 55“

€ 199,90

Striscia di luci OmniGlow 5 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci OmniGlow 5 m

€ 199,99

Crea il tuo Starter kit
Striscia di luci Flux 3 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci Flux 3 m

€ 69,99

Gradient Lightstrip da 2 metri

Hue White and color ambiance

Gradient Lightstrip da 2 metri

€ 159,90

Al momento esaurito

Esplora la nostra gamma completa di strisce luminose.

Perché sono adatti: Insieme, questi prodotti consentono il controllo completo dell'illuminazione circadiana, dalla simulazione dell'alba morbida, alla luce del giorno energizzante, fino alle scene di colori dinamici che riflettono il tuo umore o l'ora del giorno. Per esempio, se posizioni uno Hue Bloom sul comodino e lo abbini a una routine per il risveglio, si illuminerà delicatamente sempre più man mano che il tuo organismo passa dallo stato di sonno a quello di risveglio, mentre il light tube Gradient può allinearsi alla testiera per un suggestivo e coinvolgente bagliore mattutino. 

Considerazioni finali: svegliatevi con la luce, non con la sveglia

Se ti stai avvicinando alle luci per il risveglio per la prima volta, inizia con poco: prova una lampada smart per il comodino come la lampada Hue Twilight abbinata a una routine per il risveglio e mantieni lo stesso orario per alcune settimane. Presto noterai mattini più delicati e un'energia più equilibrata. 

Con Philips Hue, la luce diventa una compagna del tuo percorso di benessere, dal primo tenue chiarore dell'alba all'ultima calda luce della notte. A volte, il più piccolo bagliore può trasformare il modo in cui ti svegli e il tuo modo di vivere.

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