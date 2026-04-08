20 gennaio 2026
Una luce di risveglio illumina lentamente la tua camera da letto a intervalli prestabiliti, imitando l'alba e guidando delicatamente il tuo corpo fuori dal sonno profondo. A differenza dello scossone causato dalle sveglie tradizionali, questo aumento graduale delle luci riduce l'inerzia da sonno, la sensazione di stordimento che rende difficile il mattino, e aiuta ad allineare l'orologio interno dell'organismo alla luce diurna naturale.
Se usate regolarmente, le luci per il risveglio possono supportare un ciclo sonno-risveglio più sano, apportando più energia e un umore migliore durante l'intera giornata. Le soluzioni smart come la luce per il risveglio Philips Hue sono state ideate per aiutarti ad addormentarti più facilmente e a risvegliarti riposato.