La luce è uno dei regolatori più potenti della biologia umana. La sua luminosità, tempistica e temperatura di colore inviano segnali al cervello e al corpo, per indicarci quando essere vigili e quando rilassarsi.

Una luce intensa e fredda (ricca di blu) durante il giorno favorisce la vigilanza, l'energia e la concentrazione, mentre una luce calda e soffusa la sera favorisce la calma e prepara il corpo a un sonno ristoratore.