Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Accessorio Cavo di estensione per esterni 5 m

Cavo di estensione per esterni 5 m

La prolunga può essere utilizzata per estendere lo spazio tra l'alimentatore e il primo punto luce oppure tra gli stessi punti luce. La lunghezza massima totale del sistema per alimentatore è di 35 metri.

Prodotti in primo piano

  • Accessorio
  • Cavo di estensione
  • Lunghezza di 5 m
  • Nero
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Facile da installare ed estendere

Facile da installare ed estendere

Illumina i sentieri bui o crea un'atmosfera unica sul patio. Puoi farlo da solo, usando faretti o paletti Hue. I prodotti sono a bassa tensione, sicuri da usare e facili da installare. Non c'è più nulla di difficile nel creare un'illuminazione all'aperto: goditela e personalizzala come preferisci.

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Sintetico

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Zona giardino

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

