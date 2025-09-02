Cavo di estensione per esterni 5 m
La prolunga può essere utilizzata per estendere lo spazio tra l'alimentatore e il primo punto luce oppure tra gli stessi punti luce. La lunghezza massima totale del sistema per alimentatore è di 35 metri.
Il prezzo attuale è € 19,90
- Accessorio
- Cavo di estensione
- Lunghezza di 5 m
- Nero
Facile da installare ed estendere
Illumina i sentieri bui o crea un'atmosfera unica sul patio. Puoi farlo da solo, usando faretti o paletti Hue. I prodotti sono a bassa tensione, sicuri da usare e facili da installare. Non c'è più nulla di difficile nel creare un'illuminazione all'aperto: goditela e personalizzala come preferisci.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico