Pacchetto: Hue HDMI sync box + barre luminose Play + Hue Ambiance gradient lightstrip
Il prezzo del pacchetto è € 550,81, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 579,79
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Informazioni su Pacchetto: Hue HDMI sync box + barre luminose Play + Hue Ambiance gradient lightstrip
Preparati ad avere l'illuminazione immersiva! Posiziona le barre luminose Play e una Hue Ambiance gradient lightstrip intorno all'home theater, connetti la Hue HDMI sync box e osserva le luci cambiare colore, attenuarsi e aumentare di intensità in base alle immagini dello schermo TV.
- Luce bianca e a colori
- Sincronizza le luci con lo schermo TV
- Connetti fino a 4 dispositivi HDMI
- La sincronizzazione richiede Hue Bridge
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514870802
Informazioni sul prodotto
- Hue Play HDMI Sync Box
- 1
- Hue White and color ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
- 1
- Hue White and color ambiance Gradient Lightstrip da 2 metri
- 1