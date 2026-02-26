Pacchetto: Hue HDMI sync box + barre luminose Play + Hue Ambiance gradient lightstrip

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Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: Hue HDMI sync box + barre luminose Play + Hue Ambiance gradient lightstrip
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Informazioni su Pacchetto: Hue HDMI sync box + barre luminose Play + Hue Ambiance gradient lightstrip

Preparati ad avere l'illuminazione immersiva! Posiziona le barre luminose Play e una Hue Ambiance gradient lightstrip intorno all'home theater, connetti la Hue HDMI sync box e osserva le luci cambiare colore, attenuarsi e aumentare di intensità in base alle immagini dello schermo TV.

  • Luce bianca e a colori
  • Sincronizza le luci con lo schermo TV
  • Connetti fino a 4 dispositivi HDMI
  • La sincronizzazione richiede Hue Bridge
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay