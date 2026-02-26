Dimmer switch cablato per luci non intelligenti

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Hue Dimmer switch cablato per luci non intelligenti
Disponibile
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  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Dimmer switch cablato per luci non intelligenti

Questo prodotto è destinato a luci non intelligenti. Aggiungi le tue luci non smart a intensità regolabile al tuo ecosistema Philips Hue, così potrai controllarle come le tue luci Hue. Il dimmer switch cablato consente di controllare la maggior parte di luci e apparecchi tradizionali e le tue luci Hue esistenti. Non dovrai sostituire i tuoi vecchi lampadari e nemmeno gli accessori di design. Rendi smart le luci che già ami! Una volta installato, puoi gestire le luci dall'app Hue, con assistenti vocali o direttamente dal tuo interruttore su parete. Imposta automazioni in base alla routine quotidiana e includi le luci nelle scene. Alimentato dall'impianto elettrico di casa senza sostituire batterie. Installalo dietro l'interruttore esistente (è necessario un interruttore a pulsante) per un controllo affidabile e reattivo con un Hue Bridge, anche se il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Rende smart le lampade non smart
  • Controlla luci smart e non-smart
  • Imposta automazioni e scene di luce
  • Funziona con o senza cavo neutro
  • Sblocca di più con un Hue Bridge

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