Dimmer switch cablato per luci non intelligenti
Il prezzo attuale è € 59,99
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- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Dimmer switch cablato per luci non intelligenti
Questo prodotto è destinato a luci non intelligenti. Aggiungi le tue luci non smart a intensità regolabile al tuo ecosistema Philips Hue, così potrai controllarle come le tue luci Hue. Il dimmer switch cablato consente di controllare la maggior parte di luci e apparecchi tradizionali e le tue luci Hue esistenti. Non dovrai sostituire i tuoi vecchi lampadari e nemmeno gli accessori di design. Rendi smart le luci che già ami! Una volta installato, puoi gestire le luci dall'app Hue, con assistenti vocali o direttamente dal tuo interruttore su parete. Imposta automazioni in base alla routine quotidiana e includi le luci nelle scene. Alimentato dall'impianto elettrico di casa senza sostituire batterie. Installalo dietro l'interruttore esistente (è necessario un interruttore a pulsante) per un controllo affidabile e reattivo con un Hue Bridge, anche se il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Rende smart le lampade non smart
- Controlla luci smart e non-smart
- Imposta automazioni e scene di luce
- Funziona con o senza cavo neutro
- Sblocca di più con un Hue Bridge
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103111876
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- Sintetico
Durata
- Durata nominale
- 25.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -5 a +40 °C
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Interruttore hue incluso
- Sì
- Elemento centrale
- Sì
Garanzia
- 2 anni
- Sì
Varie
- Appositamente progettata per
- Camera da letto, Sala da pranzo, Funzionale, Corridoio, Studio, Studio, Soggiorno
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103111876
- Peso netto
- 0,02 kg
- Peso lordo
- 0,06 kg
- Altezza
- 140 mm
- Lunghezza
- 88 mm
- Larghezza
- 45 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004296901
Informazioni sulla confezione
- EAN
- 8721103111876
Consumo energetico
- Consumo energetico
- 0,4
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 16,8 mm
- Lunghezza complessiva
- 41 mm
- Larghezza complessiva
- 37,3 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe II - Doppio isolamento
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- Parete, Soffitto
Lampadina
- Software aggiornabile
- Sì
Interruttore
- Pulsanti configurabili
- 1
- Durata
- 25,000 clicks
- Opzioni di montaggio
- parete
- Cablaggio supportato
- Cablato neutro, Cablato non neutro
- Canale di uscita
- 1 canale
- Tipo di interruttore supportato
- A innesto, Bilanciere
- Carico della lampadina
- 5-200W LED-a taglio di fase (inclusi i reattori LED a intensità regolabile), LED da 5-20 W - a taglio di fase ascendente, 20-200W alogena, incandescente - a taglio di fase, 20-150W alogena, incandescente - a taglio di fase ascendente
- Carico del dimmer
- A taglio di fase ascendente, Bordo d'uscita
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio
Domande frequenti
Come scelgo il modulo per interruttore a parete Philips Hue giusto?
Per aiutarti a scegliere il modulo per interruttore a parete Philips Hue giusto, consulta la nostra guida qui.
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