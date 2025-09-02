* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Prolunga per strisce luminose per esterno Globe Festavia Hue 7 m
Crea un'atmosfera accogliente o da festa colorata nel patio o nel portico oppure in qualsiasi altro spazio esterno con un gioco luminoso di colori, sia che si crei un'illuminazione sfumata o effetti luminosi dinamici. Questa prolunga può essere utilizzata per aggiungere due strisce lampadine all'unità di alimentazione tramite il connettore a T incluso e consente inoltre di aggiungere String a qualsiasi configurazione a bassa tensione. Le strisce lampadine Globe strisce lampadine non possono essere estese da un'estremità all'altra.
- 7 m con 10 lampade
- Lampadine sostituibili con luminosità 50 lumen
- Luce a spettro completo (1.000-20.000 K)
- Sincronizzazione musicale ed effetti dinamici
- Connettore della prolunga in dotazione
Configurazione plug and play semplice
Le strisce di lampadine globo Festavia sono a bassa tensione, quindi devi solo collegarle a una normale presa elettrica utilizzando l'unità di alimentazione in dotazione. Non è necessaria alcun complicata operazione di cablaggio. Puoi anche aggiungere strisce di lampadine a una configurazione a bassa tensione esistente e integrarle con altre luci nel tuo spazio esterno. Le strisce di luci globo non possono essere estese da un'estremità all'altra, ma puoi inserirne due nella stessa unità di alimentazione tramite il connettore a T incluso con la striscia di prolunga.
Progettato per durare, con qualsiasi condizione atmosferica
Le strisce di lampadine globo Festavia non temono la pioggia, il sole o la neve perché sono progettate per l'uso esterno tutto l'anno. Quindi non devi rimuoverle e conservarle e saranno sempre pronte per ogni occasione. Ogni lampadina è realizzata in vetro durevole ed è impermeabile, adatta a ogni condizione climatica, infrangibile e puoi sostituirla... non si sa mai!
Festa a colori, rilassati con una luce calda e soffusa
Grazie ai LED integrati colorati con tecnologia Chromasync™, puoi scegliere il colore delle lampadine globo, dalla luce bianca brillante alla luce colorata satura. Vuoi mettere un po' di musica a una festa? Sincronizza le luci con le tue canzoni e guarda come la musica fa muovere i colori. Quando è il momento di un po' di relax, attenua le luci in modo da avere un bagliore di luce bianca da calda a fredda. Crea un'atmosfera estremamente accogliente con una scena luminosa o un effetto speciale come la luce di candela, ad esempio.
Per dare luce e anima alla tua festa
Le lampadine globo Festavia hanno un design Lightguide che cattura l'attenzione in modo elegante e si integrano in modo ottimale nel tuo spazio esterno, quando sono accese e anche quando sono spente. Ogni lampadina Lightguide è dotata di un tubo interno distintivo che bilancia colore, luminosità e direzione luce per ottenere effetti ottimali. Personalizzale come preferisci: imposta un gradiente di molteplici colori sulla stringa, scegli scene di luce stagionali oppure usa effetti luminosi speciali adatti feste e occasioni speciali o a momenti di relax all'aperto.
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico