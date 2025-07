Perifo kit base per soffitto dritto (1 barra luminosa)

Questa unità di alimentazione collega l'estremità del binario Perifo e i cavi all'elettricità della tua casa. Alimenta fino a 100 W di luce da una singola unità di alimentazione: basta aggiungere la potenza di ciascuna luce per raggiungere la soglia. Solo per illuminazione a binario Perifo.

Questo binario bianco da 1 metro ti consente di disporre la tua illuminazione come preferisci. Aggancia i faretti Perifo direttamente nel binario. Solo per illuminazione a binario Perifo.

Collega due binari Perifo con questo connettore di colore bianco. Solo per illuminazione a binario Perifo.

1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa lineare Perifo

Dai colore ai grandi spazi. Aggancia la barra luminosa lineare di colore bianco in un binario Perifo per riempire la stanza di luce diffusa. Solo per illuminazione a binario Perifo.