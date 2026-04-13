Festavia netverlichting – 1 m x 3,5 m, 250 LED's
De huidige prijs is 229,99 €
De huidige prijs is 229,99 €
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Over de Festavia netverlichting – 1 m x 3,5 m, 250 LED's
Omhul je tuin met een net van betoverend licht! Festavia netverlichting, gemaakt voor buitengebruik, brengen elk moment tot leven met decoratieve, feestelijke verlichting. Geniet van levendige kleurverlopen van meerdere kleuren of van warm tot koelwit wit licht, perfect voor elk seizoen, feest of elke stemming. Hang Festavia netverlichting over struiken, hekken of balkonhekken, om elke ruimte tot leven te brengen. Door hun weerbestendige IP54-classificatie kun je ze het hele jaar door laten staan. Ontgrendel nog meer magie en gebruik Festavia met een Hue Bridge! Personaliseer elk moment met dynamische effecten, van fonkelende sterren tot dansende vlammen of een zachte, kaarsachtige flikkering. Voor een echt meeslepende ervaring synchroniseer je je lampen met muziek. Zie hoe ze dansen, dimmen en van kleur veranderen op elke beat. Festavia is naadloos geïntegreerd met het Hue ecosysteem, schittert in harmonie met je Hue buitenverlichting en biedt het moeiteloze bediening en aanpassing via de Hue app en spraakassistenten.
- 1 x 3,5 m met 250 LED's
- Witte en kleurgradiënten
- Muzieksynchronisatie en dynamische effecten
- Zwarte kabel
- Lightstrips voor buiten
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103180070
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- PC, PVC
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 15.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur
- 15.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- -
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 12
Lichtsnoer/lightstrip
- Uitbreidbaarheid
- Ja
- Ingangsspanning
- 24V
- Lengte
- 3.450 mm
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Tuin, Buiten
- Stijl
- Tijdloos
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103180070
- Nettogewicht
- 1,28 kg
- Brutogewicht
- 1,64 kg
- Hoogte
- 156 mm
- Lengte
- 114 mm
- Breedte
- 328 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004457001
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energieverbruik
- 14,8
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 0,016
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 7.950
- Totale hoogte
- 1.000 mm
- Totale lengte
- 7.950 mm
- Kabellengte naar eerste LED
- 4.500 mm
- Lengte van string
- 3.450 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 200
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Gradient gekleurd licht (RGBIC)
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP54 (voedingsunit IP44)
- Beschermingsklasse
- Klasse II en III - combinatie van DI en SELV
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 150
- Ruimte tussen LED-lampen
- 144 mm
- Sensor radiofrequentie
- Not applicable
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Nee
- Montagemogelijkheden
- Struiken
De lamp
- Vormfactor
- Net
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Not applicable
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar