5 september 2024
Of je nu het ultieme gevechtsstation wilt bouwen waarin je in je eentje de strijd kunt aangaan, of een ruimte waar jij en je vrienden samen vijanden te lijf kunnen gaan - met gaminglampen kun je de beleving extra bijzonder maken. Hier zijn onze mooiste ideeën voor de verlichting van je gamekamer.
Game lampen voor jouw pc
Gamekamer verlichting voor de pc zijn ontworpen om je een werkelijk meeslepende ervaring te bieden, vooral wanneer je ze synchroniseert met je beeldscherm.
Achtergrondverlichting voor monitors
Play gradient lightstrips voor pc zijn ontworpen voor achtergrondverlichting bij een monitor. De lightstrips zijn gemaakt voor opstellingen met één of drie beeldschermen en kunnen met het meegeleverde bevestigingsmateriaal eenvoudig aan de achterkant van de beeldschermen worden bevestigd. De lightstrips zijn voorzien van individueel regelbare LEDS met 'kleurzones'. Dit waarborgt een gelijkmatige lichtverdeling.
Gaminglampen voor extra impact
Alle Hue lampen met kleurfunctionaliteit kunnen worden toegevoegd aan de opstelling in een gamekamer en met het beeldscherm worden gesynchroniseerd. Onze aanrader: Play light bars. Ze kunnen plat worden gelegd of rechtop worden gezet aan beide kanten van je beeldscherm. Je kunt ook een Signe tafellamp gebruiken aan beide kanten van je pc-game-setup om een extra waaier van gekleurd licht toe te voegen.
Je gaminglampen synchroniseren
Nadat je de lightstrips hebt aangebracht, kun je ze instellen ze op één lichtkleur of op meerdere kleuren licht voor een kleurrijke gloed rond je beeldscherm. Maar het kan nog mooier: je kunt ze synchroniseren met je scherm om de lampen te laten dimmen, feller te maken en te laten knipperen, synchroon met de actie in de game! Met de gratis Hue Sync-app voor de pc kun je de lampen in je gamekamer synchroniseren met alles wat zich op je beeldscherm afspeelt.
Game lampen voor jouw tv
Ben je meer een consolegamer? Met de Play HDMI sync box 8K, die de hoogste beeldkwaliteit ondersteunt, kun je genieten van de ultieme lichtsynchronisatie-ervaring. Met de vier HDMI-poorten kun je elke gewenste gameconsole aansluiten en je games vervolgens synchroniseren met de lampen om je heen.
Voor de verlichting gebruik je de Play gradient lightstrip voor tv's. Deze is verkrijgbaar in drie formaten en wordt geleverd met bevestigingsklemmen, zodat je de strip makkelijk aan de achterkant van je monitor kunt vastmaken.
Voor een extra mooie mix van kleurrijk licht kun je een Play gradient light tube onder je tv plaatsen. Deze kun je draaien om de ideale hoek te verkrijgen. Onthoud dat je tot 10 lampen tegelijk kunt synchroniseren. Je kunt dus steeds meer lampen aan de kamer toevoegen voor een volledig overweldigend effect.
Kantoor overdag, gamekamer in de avond
Niet iedereen beschikt over de luxe van een ruimte die alleen voor gamen wordt gebruikt. Slaap of werk je in dezelfde ruimte? Met je slimme lampen creëer je altijd de perfecte sfeer.
Als je gamekamer ook je werkkamer is, stel je je gaminglampen in op het lichtrecept Concentreren wanneer je aan het werk bent. Met deze koelwitte lichtinstelling kun je je goed concentreren. Is jouw gamekamer ook je slaapkamer? Probeer dan de automatisering Gaan slapen eens. Deze laat het licht langzaam overgaan in een warme gloed, zodat je lichaam het seintje krijgt om te gaan slapen en je 's avonds niet te lang doorgaat met gamen!