13 februari 2026

Slimme verlichting begint vaak met een simpele vraag: heb ik een Hue Bridge nodig, of is Bluetooth genoeg? Als je Philips Hue voor het eerst verkent—of van plan bent uit te breiden naar meer dan één kamer—helpt deze Hue Bridge aankoopgids je te begrijpen wat de Bridge doet, welke mogelijkheden hij biedt, en hoe hij zich verhoudt tot andere manieren om je verlichting te bedienen.

In plaats van alleen te focussen op technische details, kijkt deze gids naar praktische situaties: dagelijkse routines, groeiende huishoudens en flexibiliteit op de lange termijn. Het doel is om je te helpen een weloverwogen keuze te maken, of je nu klein begint of een slim huis opbouwt dat met de tijd meegroeit.