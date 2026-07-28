Mooie oplossing voor niet Hue lampen!
2026-07-28T22:14:05.000+00:00
Willem
5
Werkt voorbeeldig zonder nuldraad (dus ook op alleen fase (bruin) en schakeldraad (zwart) Installatiehandleiding met alleen pictogrammen kan beter!
De huidige prijs is € 49,99
De huidige prijs is € 49,99
Dit product is bedoeld voor niet-slimme lampen. Voeg je niet-slimme lampen toe aan je Philips Hue ecosysteem, zodat je ze net als je Hue lampen kunt bedienen. Met de bedrade aan-uitschakelaar kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen, samen met je bestaande Hue lampen. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt slim! Eenmaal geïnstalleerd beheer je je lampen via de Hue app, met spraakassistenten of direct via je wandschakelaar. Stel timers en schema's in die passen bij je routine. Via de bedrading van je huis — je hoeft geen batterijen te vervangen. Installeer hem achter je wandschakelaar of in het plafond boven je lamp, waar een nuldraad aanwezig is. Betrouwbare, directe bediening met een Hue Bridge, zelfs wanneer de wifi niet werkt. Ga voor meer informatie naar https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
Om je te helpen de juiste Philips Hue wandschakelaarmodule te kiezen, bekijk onze gids hier.
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