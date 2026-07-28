Bedrade aan-uitschakelaar (2-kanaals) voor niet-slimme lampen

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Close-up van de voorkant van Hue Bedrade aan-uitschakelaar (2-kanaals) voor niet-slimme lampen
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Over de Bedrade aan-uitschakelaar (2-kanaals) voor niet-slimme lampen

Dit product is bedoeld voor niet-slimme lampen. Voeg je niet-slimme lampen toe aan je Philips Hue ecosysteem, zodat je ze net als je Hue lampen kunt bedienen. De bedrade aan-uitschakelaar werkt met de meeste traditionele lampen en armaturen, samen met je bestaande Hue lampen. Met deze 2-kanaals versie kun je twee aparte lichtgroepen onafhankelijk van elkaar bedienen met dezelfde schakelaar. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt slim! Eenmaal geïnstalleerd beheer je je lampen via de Hue app, met spraakassistenten of direct via je wandschakelaar. Stel timers en schema's in die passen bij je routine. Via de bedrading van je huis — je hoeft geen batterijen te vervangen. Installeer hem achter je wandschakelaar of in het plafond boven je lamp, waar een nuldraad aanwezig is. Betrouwbare, directe bediening met een Hue Bridge, zelfs wanneer de wifi niet werkt. Ga voor meer informatie naar https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Maakt niet-slimme lampen slim
  • Bedien slimme en niet-slimme lampen
  • Timers/schema's instellen
  • Zonder batterijen, nuldraad vereist
  • Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge

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