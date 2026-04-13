Prachtig gelijkmatig licht, moeiteloos verhoogd, in een strak, ultra-dun 30 × 30 cm vierkant ontwerp dat bijna elk interieur aanvult. Geniet van miljoenen kleuren, van warm tot koelwit wit licht, extreem laag dimniveau tot slechts 0,2%, en Chromasync-technologie voor perfect op elkaar afgestemde kleuren over meerdere Hue lampen, zodat je de ideale sfeer kunt creëren gedurende de hele dag. Speciaal geplaatste LED's zorgen voor een prachtig egaal licht over het hele paneel, terwijl het opbouwontwerp snel te installeren is zonder dat er een uitsparing in het plafond nodig is. Regel je verlichting op jouw manier – met de Hue app, je stem of slimme regelaars. Ontsluit nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge, zoals weg-van-huisbediening, automatiseringen en Mimic Presence.

Gelijkmatige lichtverdeling

Tot 1340 lumen

Warm- tot koelwit (2200-6500 K)

Miljoenen instelbare kleuren

Ultradiep dimmen tot 0,2%