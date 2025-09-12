Starterkit: 3 GU10 slimme spots + smart button
Kleur elke kamer met licht met de Philips Hue White and color ambiance starterkit. De kit bestaat uit 3 slimme gekleurde lampen, een Hue Bridge en een smart button voor volledige bediening van de lampen, toegang tot de Hue app en eindeloos veel functies.
Productkenmerken
- Levensduur van ±10 jaar
- Direct draadloos dimmen
- Bedienen met smart button
- Inclusief Philips Hue Bridge
- Wit en gekleurd licht
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
50x57x50 mm