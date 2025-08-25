Ondersteuning
Vergelijk Hue Essential en Hue LED lampen

Hue Essential

Hue

Lichtstroom in lumen

806 lumen
Opties voor 810, 1100 en 1600 lumen

Chromasync™ precisie kleuren

Nee
Ja

Dimbaarheid

Laag dimmen tot 2% helderheid
Ultralaag dimmen tot 0,2% helderheid

Kleurtemperatuurbereik

Essential witkleuren (2200-6500 K)
Volspectrum daglicht (1000-20000K)

Play tafellamp uitbreidingsset

Hue White and Color Ambiance

Play tafellamp uitbreidingsset
Uitbreidingsset, 1-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Zwart
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 64,99

A60 - E27 slimme lamp

Hue White ambiance filament

A60 - E27 slimme lamp
Warm- tot koelwit
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 34,99

Losse kaarslamp E14 duopak

Hue White and Color Ambiance

Losse kaarslamp E14 duopak
Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 109,99

A67 - E27 slimme lamp - 1600

Hue White and Color Ambiance

A67 - E27 slimme lamp - 1600
Tot 1521 lumen*
Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 79,99

Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren

€ 44,99

Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

€ 21,99

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)
Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 159,99

Twee vrienden op een bank onder de roze gloed van Philips Hue slimme verlichting.

Ga aan de slag met slimme verlichting

Het is de meest geavanceerde, intuïtieve en leuke manier om je huis van binnen en buiten te verlichten. Stel je eigen setup samen uit een selectie van slimme lampen, tafellampen, armaturen, buitenlampen en accessoires. Ontgrendel alle functies met een Hue Bridge of Bridge Pro Smart Light Hub en stel alles in en bedien het via de Hue app. Geniet van automatiseringen, synchronisatie met tv, gamen en muziek, ontgrendel slimme woningbeveiliging, bediening als je niet thuis bent en nog veel meer!

Een vergelijking tussen twee Hue slimme lampen - de ene straalt roze licht uit, de andere warm wit licht.

Creëer de perfecte sfeer

Met 8 miljoen kleuren en meerdere tinten warm tot koel wit licht om uit te kiezen, kun je de perfecte sfeer creëren voor alles wat je binnen en buiten doet. Kies een van onze kleurrijke, op maat gemaakte lichtscènes (of ontwerp je eigen scène!), werk of ontspan bij de optimale tint wit licht of laat je lampen fonkelen als sterren voor die extra bijzondere momenten.

Een vergelijking van twee Hue slimme lampen in een slaapkamer - de ene gedimd tot een knusse 2% van de totale helderheid, de andere straalt fel op 100%.

Geniet van moeiteloos dimmen

Traditionele lampen hebben een speciale dimmer nodig die op het lichtnet in de woning wordt aangesloten. Bij slimme lampen is dimmen ingebouwd. De lampen kunnen direct en soepel worden gedimd tot een laag niveau met de Hue app, slimme schakelaars en zelfs met je stem.

Nieuwe Hue Bridge Pro en Philips Hue Bridge voor bedieningssystemen voor slimme verlichting thuis.

Kies voor het complete pakket met een Bridge

De Hue Bridge en Bridge Pro ontgrendelen een uitgebreide reeks geavanceerde functies voor slimme verlichting. Je kunt bijvoorbeeld toffe lichteffecten toepassen, surroundverlichting synchroniseren met je entertainment, Hue Secure woningbeveiliging integreren met je lampen en camera's, spraakbediening gebruiken met slimme assistenten en gebruikmaken van heel veel slimme automatiseringen. De Bridge Pro is onze meest geavanceerde slimme lichthub die meer functies ontsluit, meer lampen ondersteunt en sneller is.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

