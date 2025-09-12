Nieuw
Philips Hue Flux flexibele connector 4-pack
Gebruik de kabel om blackout-gaten in de verlichting te creëren voor de Hue Flux en ultraheldere Flux LED Strips. Plaats een snoer van 50 cm tussen twee LED Strips op een plek waar je geen licht wilt hebben. Flexibel en ideaal voor het overslaan van deurkozijnen, planken, trappen of andere oppervlakken die je niet wilt verlichten.
De huidige prijs is € 29,99
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Productkenmerken
- Connector van 50 cm voor ingewikkelde vormen
- Perfecte lichtovergang
- Voor precieze installatie
- Veilig en eenvoudig te gebruiken
- Inclusief 4 flexibele connectors
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
PVC
Kunststof