Close-up van de voorkant van LIGHTSTRIPS Philips Hue Flux flexibele connector 4-pack

Nieuw

Philips Hue Flux flexibele connector 4-pack

Gebruik de kabel om blackout-gaten in de verlichting te creëren voor de Hue Flux en ultraheldere Flux LED Strips. Plaats een snoer van 50 cm tussen twee LED Strips op een plek waar je geen licht wilt hebben. Flexibel en ideaal voor het overslaan van deurkozijnen, planken, trappen of andere oppervlakken die je niet wilt verlichten.

Productkenmerken

  • Connector van 50 cm voor ingewikkelde vormen
  • Perfecte lichtovergang
  • Voor precieze installatie
  • Veilig en eenvoudig te gebruiken
  • Inclusief 4 flexibele connectors
