  • Personaliseer je instellingen met de Hue app
  • Creëer een kleurverloop
  • Synchroniseer muziek
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Festavia lichtslinger - 40 meter - 500 LED lampjes

Festavia lichtslinger - 40 meter - 500 LED lampjes

De Festavia lichtsnoeren hebben 500 slimme mini-LED-lampjes en een lengte van 40 meter. Je kunt ze perfect gebruiken voor binnen- of buitendecoratie. Creëer een mooie lichtgloed over de gehele lengte van de slinger, stel een effect in zoals Sparkle of Prism, of gebruik slechts één tint van wit of gekleurd licht voor een traditionele uitstraling.

Aantal LED's

Productkenmerken

  • 500 gekleurde smart LED's
  • Kabel van 40 m
  • Zwart snoer
  • Wordt geleverd met voedingsbron
  • Binnen en buiten
Leuke, feestelijke verlichting

Festavia lichtslingers zorgen voor het ultieme decor binnen en buiten. Ze geven de feestdagen, of gewoon elke dag, dat magisch tintje.

fun-festive-lighting-detail

Personaliseer je instellingen met de Hue app

Configureer je lichtslinger in de Hue app om deze onmiddellijk te kunnen bedienen, net als al je andere lampen! Met de Hue app kun je automatiseringen instellen en meer.

Smartphone die de Philips Hue app weergeeft

Bedien je apparaten handsfree met je stem

Bedien met spraakopdrachten door ze te koppelen met een smart home-assistent als Amazon Alexa, Siri of Google Assistent.

Apple HomePod op een dressoir met kleurrijk licht

Slimme accessoires

Bedien je lichtslinger met de Hue app, je stem of slimme accessoires.

Voeg accessoires toe

Haal alles uit je lampen met gebruiksvriendelijke slimme accessoires, zoals de Philips Hue dimmer switch of Tap dial switch.

Hand die op de knop drukt op een Philips Hue dimmer switch
Kerstboom versierd met kleurrijke, slimme lichtslingers

Binnen en buiten

Festavia lichtslingers zijn waterdicht, zodat ze het hele jaar door zowel binnen als buiten kunnen worden gebruikt. En omdat ze een laag vermogen nodig hebben, kun je ze aansluiten op dezelfde voedingsunit als je andere buitenlampen.

Buitenterras van een moderne woning met lichtslingers in rood, wit en blauw

Stijl van speciale lichtslinger

Zodra je een scène hebt ingesteld, kun je deze uniek maken! Gebruik de stijl Lineair voor een verlopende kleur op één rij, de stijl Diffuus voor een willekeurige combinatie van kleuren of de stijl Gespiegeld om de kleuren in het midden van het snoer te weerspiegelen.

Slaapkamer versierd met lichtslingers boven het bed

Bepaal de sfeer

Naast de speciale scènes voor de feestdagen, die deze tijd van het jaar een extra feestelijk tintje geven, zijn de andere scènes uit de Hue scènegalerij ook prachtig met Festavia. Perfect voor mooie verlichting het hele jaar door.

Vaak samen gekocht

Festavia lichtslinger 8 meter 100 LED lampjes

Hue White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger 8 meter 100 LED lampjes

Creëer een kleurverloop
100 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 8 m
Voor binnen en buiten gebruik

€ 119,99

Festavia lichtslinger 20 meter 250 LED lampjes

Hue White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger 20 meter 250 LED lampjes

Creëer een kleurverloop
250 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 20m
Voor binnen en buiten gebruik

€ 219,99

Nieuw
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
Geschikt voor Hue Sync, MotionAware™
Hiermee bedien je verlichting overal in huis
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center

€ 89,99

Nieuw
Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 21 m

Hue White and Color Ambiance

Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 21 m

Lichtsnoer van 21 m
30 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen

€ 289,99

Signe gradient vloerlamp

Hue White and Color Ambiance

Signe gradient vloerlamp

Eiken
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 349,99

Losse kaarslamp E14 duopak

Hue White and Color Ambiance

Losse kaarslamp E14 duopak

Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 109,99

Nieuw
Flux lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen

€ 69,99

Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

€ 21,99

Nieuw
Festavia outdoor lichtsnoer met globe-lampen 7 meter

Hue White and Color Ambiance

Festavia outdoor lichtsnoer met globe-lampen 7 meter

7 meter lichtsnoer
10 lightguide-lampen
Warmwit en gekleurd licht met gradient
Heldere lampen van 50 lumen

€ 159,99

Nieuw
Flux lightstrip 10 m

LIGHTSTRIPS

Flux lightstrip 10 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen

€ 199,99

Uitverkoop
Bundel: lightstrip + verlengstuk

Bundel: lightstrip + verlengstuk

Wit en gekleurd licht
Inclusief verlengstuk
Bediening met app, stem of accessoires

€ 79,98

€ 71,98

Infuse grote plafondlamp

Hue White and Color Ambiance

Infuse grote plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 299,99

Uitverkoop
HUE smart plug EU (type F)

Hue

HUE smart plug EU (type F)

Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Draadloze bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 99,99

€ 69,99

Uitverkoop
Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White and Color Ambiance

Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White and Color Ambiance

Levensduur van ±10 jaar
Direct draadloos dimmen
Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
Wit en gekleurd licht

€ 319,98

€ 223,98

Nieuw
Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

Hue White and Color Ambiance

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

Tot 345 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur

€ 59,99

Vragen en antwoorden

Kan ik Festavia lichtslingers buiten gebruiken?

Kan ik de Festavia voedingsunit buiten gebruiken?

Kan ik Festavia lichtsnoeren verbinden met mijn laagspanningssysteem buiten?

Hoeveel Festavia lichtsnoeren kunnen worden ondersteund door één voedingsunit?

Kan ik elke LED van een Festavia lichtsnoer afzonderlijk bedienen?

Zijn Festavia lichtsnoeren compatible met Bluetooth?

Hoe moet ik mijn Festavia lichtsnoeren instellen voor het beste lichteffect?

Wat zijn stijlen?

Kunnen Festavia lichtsnoeren zowel wit als gekleurd licht geven?

Kan ik twee Festavia lichtsnoeren gebruiken in dezelfde kerstboom?

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Lichtsnoer/lightstrip

Afmetingen en gewicht verpakking

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

