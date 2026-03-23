En gruppe mennesker ser på TV i en stue med lys som synkroniseres med TV-en for en altoppslukende underholdningsopplevelse.

Lys som synkroniseres med TV-en: Den ultimate guiden til altoppslukende hjemmeunderholdning

11. februar 2026

Å tre inn i en moderne hjemmekino i 2026 handler ikke lenger bare om størrelsen på skjermen eller dybden på bassen. Det handler om atmosfæren. Den mest ettertraktede oppgraderingen for kinoelskere eller gamere i dag er lys som synkroniseres med TV-en, en teknologi som visker ut grensene mellom verdenen på skjermen og rommet. Enten du kjemper i et videospill med høy innsats eller ser på et filmatisk mesterverk, skaper «surroundbelysning» et miljø der hvert lynglimt og hver hver glød fra solnedgangen merkes i hele rommet.

Hva er LED-lys som synkroniseres med TV-en?

Kjernen i denne teknologien er smarte LED-lys som synkroniseres med TV-en ved å sample fargene på skjermen i sanntid.   I stedet for en statisk glød er disse lysene dynamiske – de speiler bevegelsen og paletten til innholdet ditt. Hvis en rød bil suser over venstre side av skjermen, vil lysene bak venstre side av TV-en pulsere rødt i perfekt harmoni.

En samling fargekompatible smartlamper plassert i nærheten av en veggmontert TV, som kaster synkronisert farget lys på veggen.

Denne effekten, ofte kalt «bias lighting», tjener to formål. For det første gir den total fordypning, noe som gjør at skjermen føles mye større enn dens fysiske dimensjoner. For det andre er det et funksjonelt verktøy for øyehelsen. Ved å gi en myk glød bak skjermen reduserer det den skarpe kontrasten mellom en lys TV og et mørkt rom, noe som reduserer øyebelastningen betydelig under lange TV-økter.

Hue TV-belysningspakker og styringsenheter

699,00 kr

1159,00 kr

Utforsk kolleksjonen med belysningskontroller og pakkene med TV-lys

 

 

Slik synkroniserer du LED-lys med TV: En trinnvis oversikt

Hvis du undersøker hvordan du synkroniserer LED-lys med TV-en din, finnes det to muligheter til å oppnå den profesjonelle «Ambilight»-effekten.

1. Bruk en sync box

Når du skal ha en mest mulig nøyaktig opplevelse uten forsinkelser, er en sync box (som Philips Hue Play HDMI sync box) den beste løsningen. Du kobler til mediekildene dine, for eksempel strømmeenhet, kabelboks eller spillkonsoll, til sync box, og sync box til TV-en. Den fanger opp det digitale signalet, analyserer fargene og forteller lysene dine nøyaktig hva de skal gjøre med millisekundpresisjon.

Nærbilde av Philips Hue Play HDMI sync box

2. Innebygde smart-TV-applikasjoner

Mange moderne smart-TV-er har nå innebygde apper som håndterer intern synkronisering. Dette er ideelt for brukere som primært bruker innebygde strømmeapper og ønsker å unngå ekstra kabler.

Gjør seeropplevelsen enda bedre: Philips Hue for LG- og Samsung TV-er

Forvandle stuen din til en altoppslukende hjemmekino ved å synkronisere Philips Hue-smartlysene dine med favoritt- LG-TV-en  eller  Samsung TV-en din. Der tradisjonelle oppsett krever Philips Hue Play HDMI sync box for å speile skjermen, kan den som eier moderne LG- og Samsung-modeller nå få en altoppslukende opplevelse ved hjelp av Philips Hue Sync tv-appen

Smarte smart bars plassert på begge sider av en TV som viser farget lys på veggen, og matcher innholdet på skjermen i en moderne stue.

Denne innebygde integrasjonen lar lysene dine reagere umiddelbart på alt på skjermen – inkludert innebygde strømmeapper og spillkonsoller – og gir en sømløs «Ambilight»-effekt med lav latens uten ekstra maskinvare. Enten du gamer eller ser på Dolby Vision-innhold i kinokvalitet, så gir Philips Hue deg den ultimate atmosfæriske oppgraderingen. 

Kom i gang med Hue Sync TV-appen

Trinn 1

Sjekk TV-kompatibiliteten

Appen er tilgjengelig på mange Samsung- og LG-TV-er. Sjekk TV-ens appbutikk for tilgjengelighet. 1, 2

Se kompatible Samsung TV-er Se kompatible LG TV-er
Trinn 2

Sett opp Hue-systemet

Du trenger en Bridge og fargekompatible Hue-lys. Når den er installert, kan du opprette et underholdningsområde i Hue-appen.

Kjøp Hue Bridge

Trinn 3

Last ned appen

Gå til TV-ens App Store for å laste ned og kjøpe appen på TV-en, og koble den deretter til Hue-systemet.

Se veiledning for Samsung

Se veiledning for LG

 

 

Philips Hue‑forskjellen: Derfor betyr økosystemet noe

Selv om mange produkter tilbyr grunnleggende fargematching, er Philips Hue-økosystemet bygget for hjemmekinoanlegg med høy ytelse. Nøkkelen er Hue Bridge og den mer avanserte Bridge Pro, en dedikert smarthub som lar lysene dine kommunisere på en separat frekvens fra Wi-Fi-en din, slik at lysshowet ditt ikke hakker selv i scener med mye action.

Philips Hue TV Sync LED-strip

2879,00 kr

Midlertidig utsolgt

2539,00 kr

1619,00 kr

Oppdag utvalget av TV LED-strip og få inspirasjon til bakgrunnsbelysning av tv

 

 

Utover skjermen: å skape et &quot;underholdningsområde&quot;

Et av de mest inspirerende aspektene ved lys som synkroniseres med TV-er er muligheten til å utvide opplevelsen til hele rommet. Ved hjelp av Hue-appen kan du opprette et virtuelt «underholdningsområde». Fortell appen nøyaktig hvor lysene er – på gulvet, på en bokhylle eller i taket – så behandler systemet stuen din som et 3D-lerret.

Oppslukende gaming med HDMI 2.1

For gamere står det enda mer på spill Den nyeste Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K støtter signaler med høy båndbredde (HDMI 2.1). Det betyr at du ikke trenger å gi avkall på 120 Hz oppdateringsfrekvens eller VRR for å få optimal belysning. Lysene reagerer på hver eksplosjon og hvert lysglimt fra en våpenmunning, og skaper en altoppslukende spillopplevelse som virkelig føles som «neste generasjon».

To Play wall washer-lamper plassert på hver side av tv-en, som lyser i livlig grønn og blå smartbelysning.

Utforsk flere ideer til spilllys.

Filmkveld: fra stue til kino

Når du er klar for en film, kan du stille inn «Intensitetsnivået». For et romantisk drama kan du velge diskré og myke overganger. For en superheltfilm kan du øke intensiteten til «Høy» så lysene henger med i hvert fartsfylte klipp.

Et par som ser på tv i en stue med fargerik smartbelysning synkronisert med innholdet på skjermen.

Profftips for å få best mulig oppsett med TV-synkronisering

  • Avstand er viktig: Plasser TV-en omtrent 15–30 cm fra veggen, slik at lyset sprer seg ordentlig.
  • Veggfarge: En hvit eller lys vegg gir den mest nøyaktige fargegjengivelsen.  
  • Synkroniser med musikk: Husk at TV-lysene dine ikke bare er for visuelle effekter. De fleste synkroniseringssystemer har en musikkmodus som forvandler stuen din til en konsertsal ved å reagere på rytmen.

Det ultimate lyssynkroniseringsoppsettet: TV-gulvlamper og bordlamper

2319,00 kr

3799,00 kr

2769,00 kr

1039,00 kr

1619,00 kr

1269,00 kr

1039,00 kr

2319,00 kr

Utforsk utvalget av TV-bordlamper og gulvlamper 

Klar til å utforske mer? Sjekk ut hele utvalget vårt av Philips Hue-produkter eller lær om den nyeste teknologien for gradiente LED-strips for å gi rommet ditt et nytt preg i dag.

Skal du gjøre om huset til et smarthjem, begynner prosessen med å forstå fordelene med en smarthub og velge riktig gradient LED-strip‑teknologi. Enten du vil redusere belastningen på øynene eller skape en profesjonell kino, er riktig lys som synkroniseres med TV-en nøkkelen til en mer levende opplevelse.

