Utendørspakning: 4 Resonate vegglampe
7052,40 kr
Pakkeprisen er 7052,40 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 7836,00 kr
Salg
På lager
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Om Utendørspakning: 4 Resonate vegglampe
Kjøp vår populære Resonate-pakning. Resonate vegglampen i svart, lyser i trekantede lyseffekter og lar deg lyse opp verandaene og terrassene dine med elegant, fargerikt lys.
-
- LED integrert
- 230V
- Hvitt og farget lys
- Hue Bridge kreves
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871731
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Resonate utelampe til vegg
- 4
Populære produkter
Høstsalg: 25 % rabatt
Flourish-bordlys
1849,00 kr
Play gradient lightstrip 75 inch
2999,00 kr
Høstsalg: 25 % rabatt
G125 globus - E27 lyspære
669,00 kr
Høstsalg: 25 % rabatt
Bridge
929,00 kr