Utendørspakning: 4 Resonate vegglampe

7052,40 kr

Salg
Nærbilde av fronten på Utendørspakning: 4 Resonate vegglampe
På lager
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Om Utendørspakning: 4 Resonate vegglampe

Kjøp vår populære Resonate-pakning. Resonate vegglampen i svart, lyser i trekantede lyseffekter og lar deg lyse opp verandaene og terrassene dine med elegant, fargerikt lys.

  • LED integrert
  • 230V
  • Hvitt og farget lys
  • Hue Bridge kreves

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