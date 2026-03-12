Play HDMI sync box 4K

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Play HDMI sync box 4K
På lager
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Om Play HDMI sync box 4K

Oppdag en ny verden av Hue-underholdning på TV-en din med Hue HDMI sync Box 4K. Nyt filmer, serier og gaming som vekkes til liv med en lysopplevelse som speiler fargene på skjermen og forandrer måten du ser på. Synkroniser Hue-lysene sømløst med favorittinnholdet ditt, og nyt jevne og klare bilder som følger hvert øyeblikk på skjermen uten avbrudd, takket være 4K-oppløsning og 60 Hz oppdateringsfrekvens. Med sitt kompakte design og enkle HDMI-oppsett passer Hue Play Sync Box 4K sømløst inn i ethvert underholdningsområde. Sett opp underholdningsområdet ditt i Hue-appen, synkroniser lysene med Hue Play Sync Box 4K, og tilpass deretter opplevelsen til det du ser på eller spiller.

  • Støtter 4K-oppløsning ved 60Hz
  • Synkroniser innhold via Hue-appen
  • Enkel, kompakt design
  • Legg til opptil 10 lys med Hue Bridge
  • Enkelt oppsett og installasjon
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