Play HDMI sync box 4K
Nåværende pris er 1729,00 kr
Nåværende pris er 1729,00 kr
Nyhet
På lager
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Om Play HDMI sync box 4K
Oppdag en ny verden av Hue-underholdning på TV-en din med Hue HDMI sync Box 4K. Nyt filmer, serier og gaming som vekkes til liv med en lysopplevelse som speiler fargene på skjermen og forandrer måten du ser på. Synkroniser Hue-lysene sømløst med favorittinnholdet ditt, og nyt jevne og klare bilder som følger hvert øyeblikk på skjermen uten avbrudd, takket være 4K-oppløsning og 60 Hz oppdateringsfrekvens. Med sitt kompakte design og enkle HDMI-oppsett passer Hue Play Sync Box 4K sømløst inn i ethvert underholdningsområde. Sett opp underholdningsområdet ditt i Hue-appen, synkroniser lysene med Hue Play Sync Box 4K, og tilpass deretter opplevelsen til det du ser på eller spiller.
- Støtter 4K-oppløsning ved 60Hz
- Synkroniser innhold via Hue-appen
- Enkel, kompakt design
- Legg til opptil 10 lys med Hue Bridge
- Enkelt oppsett og installasjon
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103141644
Design og utseende
- Farge
- Matt svart
- Materiale
- Plast
Holdbarhet
- Nominell levetid
- 10 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Batterier følger med
- Nei
- Type plugg
- Type C
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103141644
- Nettovekt
- 0,23 kg
- Bruttovekt
- 0,35 kg
- Høyde
- 174 mm
- Lengde
- 79 mm
- Bredde
- 146 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004315002
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 1,2
- Effektforbruk
- 5
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 1 000
- Total høyde
- 23 mm
- Total lengde
- 117 mm
- Total bredde
- 87 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Strømnett
- AC 100–240
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- Ikke relevant
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Nei
- Monteringsalternativer
- Bærbar
Lyspæren
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- No
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- HDMI
- Ja
- Videooppløsning
- 4K60
- Videoformater
- NA
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Ikke tilgjengelig
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig