Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Hue Flux brakett, 10-pakning

Hue Flux brakett, 10-pakning

Installer eller reinstaller Hue Flux og Flux ultralyse LED-strips enkelt på en hvilken som helst overflate i hjemmet med disse spesialdesignede monteringsbrakettene. Skruer og teip er inkludert for enkel montering under skap og på teksturert vegg samt støtte for lang installasjon. Gjennomsiktig design sikrer uavbrutt lysjevnhet og -kvalitet.

Høydepunkter

  • Monter eller lim på forskjellige overflater
  • Skruer og teip inkludert
  • Robust gjennomsiktig design
  • Enkel installasjon av LED-Strip
  • Inkluderer 10 braketter
Finn en produktmanual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Gjennomsiktig

  • Materiale

    PC

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Hva støttes

Annet

