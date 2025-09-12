Installer eller reinstaller Hue Flux og Flux ultralyse LED-strips enkelt på en hvilken som helst overflate i hjemmet med disse spesialdesignede monteringsbrakettene. Skruer og teip er inkludert for enkel montering under skap og på teksturert vegg samt støtte for lang installasjon. Gjennomsiktig design sikrer uavbrutt lysjevnhet og -kvalitet.