Hue Flux brakett, 10-pakning
Installer eller reinstaller Hue Flux og Flux ultralyse LED-strips enkelt på en hvilken som helst overflate i hjemmet med disse spesialdesignede monteringsbrakettene. Skruer og teip er inkludert for enkel montering under skap og på teksturert vegg samt støtte for lang installasjon. Gjennomsiktig design sikrer uavbrutt lysjevnhet og -kvalitet.
Høydepunkter
- Monter eller lim på forskjellige overflater
- Skruer og teip inkludert
- Robust gjennomsiktig design
- Enkel installasjon av LED-Strip
- Inkluderer 10 braketter
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Gjennomsiktig
Materiale
PC