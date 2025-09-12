Enkel installasjon, selv for førstegangsbrukere. Koble sammen to deler av en Flux eller Flux ultrasterk LED-strip etter at du har klippet dem til. Kontakten er designet for å koble sammen to LED-strips i en rett linje for installasjon langs ethvert lengre område uten at det går på bekostning av jevnhet eller lyskvalitet. Perfekt for bruk av lange LED-strips rundt hele rom, alkovebelysning eller trappetrinnsinstallasjoner.