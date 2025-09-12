Hue Flux kontakt, 4-pakning
Enkel installasjon, selv for førstegangsbrukere. Koble sammen to deler av en Flux eller Flux ultrasterk LED-strip etter at du har klippet dem til. Kontakten er designet for å koble sammen to LED-strips i en rett linje for installasjon langs ethvert lengre område uten at det går på bekostning av jevnhet eller lyskvalitet. Perfekt for bruk av lange LED-strips rundt hele rom, alkovebelysning eller trappetrinnsinstallasjoner.
Høydepunkter
- Koble sammen 2 LED-Strips
- 90-graders hjørneforbindelse
- Sikrer jevn lysstyrke
- Gjør-det-selv-vennlig
- Inkluderer 4 hjørnekoblingsstykker
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Plast