Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Hue Flux kontakt, 4-pakning

Hue Flux kontakt, 4-pakning

Enkel installasjon, selv for førstegangsbrukere. Koble sammen to deler av en Flux eller Flux ultrasterk LED-strip etter at du har klippet dem til. Kontakten er designet for å koble sammen to LED-strips i en rett linje for installasjon langs ethvert lengre område uten at det går på bekostning av jevnhet eller lyskvalitet. Perfekt for bruk av lange LED-strips rundt hele rom, alkovebelysning eller trappetrinnsinstallasjoner.

Høydepunkter

  • Koble sammen 2 LED-Strips
  • 90-graders hjørneforbindelse
  • Sikrer jevn lysstyrke
  • Gjør-det-selv-vennlig
  • Inkluderer 4 hjørnekoblingsstykker
