Gjenbruk og koble enkelt sammen deler av en Flux eller Flux ultralys LED-strip uten å bøye eller skade dem. Hjørnekoblingsstykket er designet for å koble sammen to LED-strips i en 90-graders vinkel – perfekt for takhjørner, under skap og til innramming av speil og rammer, uten at det går på bekostning av lyskvaliteten.