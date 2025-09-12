Hue Flux hjørnekoblingsstykke, 4-pakning
Gjenbruk og koble enkelt sammen deler av en Flux eller Flux ultralys LED-strip uten å bøye eller skade dem. Hjørnekoblingsstykket er designet for å koble sammen to LED-strips i en 90-graders vinkel – perfekt for takhjørner, under skap og til innramming av speil og rammer, uten at det går på bekostning av lyskvaliteten.
Høydepunkter
- Koble sammen 2 LED-Strips
- 90-graders hjørneforbindelse
- Sikrer jevn lysstyrke
- Gjør-det-selv-vennlig
- Inkluderer 4 hjørnekoblingsstykker
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Plast