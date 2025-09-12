Support
Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Hue Flux hjørnekoblingsstykke, 4-pakning

Hue Flux hjørnekoblingsstykke, 4-pakning

Gjenbruk og koble enkelt sammen deler av en Flux eller Flux ultralys LED-strip uten å bøye eller skade dem. Hjørnekoblingsstykket er designet for å koble sammen to LED-strips i en 90-graders vinkel – perfekt for takhjørner, under skap og til innramming av speil og rammer, uten at det går på bekostning av lyskvaliteten.

Høydepunkter

  • Koble sammen 2 LED-Strips
  • 90-graders hjørneforbindelse
  • Sikrer jevn lysstyrke
  • Gjør-det-selv-vennlig
  • Inkluderer 4 hjørnekoblingsstykker
Se alle produktspesifikasjonene
Finn en produktmanual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Materiale

    Plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Hva støttes

Annet

