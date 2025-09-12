Hue Flux fleksibel kobling, 4-pakning
Bruk kabelen til å lage mørkleggingsområder i belysningen for Hue Flux og Flux ultralys LED-strips. Legg inn en 50 cm / 1,6 fot lang kabel mellom to LED-strips der du ikke vil at lyset skal lyse. Fleksibel og ideell for å gå rundt dørkarmer, hyller, trapper eller andre områder du ikke vil lyse opp.
Høydepunkter
- 50 cm / 1,6 ft kontakt for kompleks oppsett
- Perfekt lysovergang
- Gir nøyaktig installasjon
- Sikker og enkel i bruk
- Inkluderer 4 fleksible koblingsstykker
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
PVC
Plast