Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Hue Flux fleksibel kobling, 4-pakning

Hue Flux fleksibel kobling, 4-pakning

Bruk kabelen til å lage mørkleggingsområder i belysningen for Hue Flux og Flux ultralys LED-strips. Legg inn en 50 cm / 1,6 fot lang kabel mellom to LED-strips der du ikke vil at lyset skal lyse. Fleksibel og ideell for å gå rundt dørkarmer, hyller, trapper eller andre områder du ikke vil lyse opp.

Høydepunkter

  • 50 cm / 1,6 ft kontakt for kompleks oppsett
  • Perfekt lysovergang
  • Gir nøyaktig installasjon
  • Sikker og enkel i bruk
  • Inkluderer 4 fleksible koblingsstykker
    Hvitt

  • Materiale

    PVC

    Plast

