Bruk kabelen til å lage mørkleggingsområder i belysningen for Hue Flux og Flux ultralys LED-strips. Legg inn en 50 cm / 1,6 fot lang kabel mellom to LED-strips der du ikke vil at lyset skal lyse. Fleksibel og ideell for å gå rundt dørkarmer, hyller, trapper eller andre områder du ikke vil lyse opp.