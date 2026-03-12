Philips Hue Play synkroniseringssett: gradient LED-strip 65" + HDMI sync box 4K
2539,00 kr
Nåværende pris er 2539,00 kr
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Om Philips Hue Play synkroniseringssett: gradient LED-strip 65" + HDMI sync box 4K
Kom i gang med Hue Entertainment med dette synkroniseringssettet. Settet inkluderer en Play HDMI Sync Box 4K og en gradient LED-strip med fargeoverganger. Koble set-top-bokser og strømmeenheter til synkroniseringsboksen, og synkroniser TV-innholdet med LED-stripen. Nyt fargerike gradient wall washing-effekter som sømløst reagerer på alt som vises på skjermen. Sync Box støtter 4K-oppløsning med 60 Hz oppdateringsfrekvens, slik at du får høy bildekvalitet og lys som reagerer umiddelbart. Sett opp alt enkelt i Hue-appen og nyt favorittfilmene, seriene og spillene dine som aldri før!
- Støtter 4K-oppløsning ved 60Hz
- Gradientvegglyseffekter
- Passer til TV-er opptil 65 tommer
- Enkelt og kompakt design
- Styr og konfigurer med Hue-appen
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103189844
Design og utseende
- Farge
- Svart og hvit
- Materiale
- PVC, Silikon
Holdbarhet
- Nominell levetid
- 25 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –20 til +40 °C
Miljøet
- Maks fuktighet ved drift
- 0 %<H<80 % (ikke-kondenserende)
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Batterier følger med
- Nei
Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Maksimal lumeneffekt ved valgt CCT
- 6 500
- Total lumeneffekt
- 1 050
- Lumen på 4000 K
- 1 050
- Lumen på 2700 K
- 1 050
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
Lyslenke/Lightstrip
- Kan klippes
- Ja
- Kan forlenges
- Nei
- Høyde
- 6 mm
- Inngangsspenning
- 220V-240V
- Lengde
- 2 500 mm
- Bredde
- 14,5 mm
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103189844
- Nettovekt
- 0,75 kg
- Bruttovekt
- 1,1 kg
- Høyde
- 226 mm
- Lengde
- 74 mm
- Bredde
- 262 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004447609
Informasjon
- EAN
- 8721103189844
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,5
- Effektforbruk
- 10,5
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 1 500
- Total bredde
- 14,5 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumeneffekt på lyspæren som følger med
- 1 050
- Lysarmaturens totale lyseffekt
- 1050
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP20
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Monteringsalternativer
- Polykarbonat, TV
- Integrert LED
- Ja
Kontrollsenteret
- Frekvensbånd
- NA
- Maks. antall lyspærer
- 10
- Monteringsalternativer
- Skrivebord
- Strømadapter
- Nei
Lyspæren
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- Stemmeassistenter (Hue Bridge kreves)
- Amazon Alexa, Google Assistent
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder, 36 måneder for Bridge fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Product Documentation
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig