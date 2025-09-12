Hue Essential LED-Strip er den enkle og tilgjengelige måten å få dekorativ belysning til alle rom i hjemmet ditt på uten at det går utover lyskvalitet. Essential LED-Strip skaper en vakker atmosfære ved å belyse veggene med en gradient av fargerikt lys som passer til enhver stemning eller anledning. Installer og skjul enkelt LED-Strip bak TV-oppsett, under bokhyller eller bak soveromsmøbler. Tilpass LED-Strip ved å klippe den slik at den passer perfekt i ethvert rom. Start med Hue smartbelysning – styr med Hue-appen eller ved å bruke en smarthjemassistent og stemmestyring, og angi automatiseringer og velg mellom tusenvis av lysscener.