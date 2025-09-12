Hue Essential LED-Strip 5 m
Hue Essential LED-Strip er den enkle og tilgjengelige måten å få dekorativ belysning til alle rom i hjemmet ditt på uten at det går utover lyskvalitet. Essential LED-Strip skaper en vakker atmosfære ved å belyse veggene med en gradient av fargerikt lys som passer til enhver stemning eller anledning. Installer og skjul enkelt LED-Strip bak TV-oppsett, under bokhyller eller bak soveromsmøbler. Tilpass LED-Strip ved å klippe den slik at den passer perfekt i ethvert rom. Start med Hue smartbelysning – styr med Hue-appen eller ved å bruke en smarthjemassistent og stemmestyring, og angi automatiseringer og velg mellom tusenvis av lysscener.
Energimerke G
Høydepunkter
- Tilpassbare scener og effekter
- RGBIC-teknologi
- Klipp slik at den passer hvor som helst
- Få tilgang til alle funksjoner med Hue Bridge
- App og talekontroll
Er du klar til å tre inn i den spennende verdenen av Hue smartbelysning? Essential-serien med LED-strips er en enkel, rimelig og morsom måte å komme i gang med Hue økosystemet på. Enten du ønsker å skape dekorativ stemningsbelysning i ett rom eller hele hjemmet, tilbyr Hue Essential LED-strips alle de beste funksjonene. De gir ethvert rom et løft med farger, scener og lekne effekter, inkludert neon. Essential-serien er rask og enkel å installere. Last ned den prisbelønte Hue-appen for å kontrollere og tilpasse etter dine behov. Essential-lysstriper er også kompatible med Hues avanserte produkter, slik at du enkelt kan oppgradere oppsettet ditt når du er klar til å ta det til neste nivå.
Gi hjemmet ditt liv med millioner av farger – perfekt for å sette stemningen uansett anledning. Enten du skal sette stemningen for en fest, sosialt samvær eller bare slappe av, er Hue Essential LED-strips det perfekte valget for å forvandle et hvilket som helst rom med fantastiske vegglyseffekter. Vil du slippe kreativiteten løs? Gjør det enda bedre ved å bruke lysstriper som direkte belysning. Neonlyseffekter er en iøynefallende måte å ramme inn speil, fremheve møbler eller til og med lage former for å lage personlig veggkunst. Enten du slapper av eller feirer, skaper Hue Essential LED-strip den perfekte atmosfæren for ethvert øyeblikk.
Hue Essential-lysstriper tilbyr mer enn bare belysning – de forvandler rommet ditt til et lerret av livlig, tilpassbar belysning. Utforsk Scene Gallery i Hue-appen, hvor du finner en kuratert samling av fargerike, temabaserte lysscener designet for å passe til ethvert humør. Fra den beroligende varmen fra en savanne-solnedgang til Cancuns livlige pastellfarger, finnes det en scene for ethvert øyeblikk. Velg en forhåndsinnstilt scene som matcher stemningen din, design din egen, eller fordyp deg i dynamiske effekter som blinkende stjernelys eller den behagelige gløden fra en peis. Uansett hva slags humør du er i, kan du la fantasien få fullt utløp med Essential LED-strips.
Hue Bridge og en Hue Bridge Pro gir tilgang til en omfattende pakke med avanserte smartbelysningsfunksjoner. Disse inkluderer kule lyseffekter, surroundbelysning som synkroniseres med hjemmeunderholdning, Hue Secure-hjemmesikkerhetsintegrasjon med lys og kameraer, stemmestyring ved hjelp av smarte assistenter og mange smarte automatiseringer. Bridge Pro er vår mest avanserte smarte lyshub som er raskere, støtter flere lys og tilbehør, og låser opp flere funksjoner. Den prisbelønte Hue-appen er den mest intuitive og omfattende måten å organisere, kontrollere og tilpasse alle Hue Essential-lysstripene dine og andre Hue produkter du legger til i oppsettet ditt i fremtiden.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Flere farger
Farge(r)
multi
Materiale
silikon