Philips Hue Scenova vegglampe, kvadratisk

929,00 kr

Nyhet
Nærbilde av fronten på Utendørslamper Philips Hue Scenova vegglampe, kvadratisk
Nærbilde av baksida av Utendørslamper Philips Hue Scenova vegglampe, kvadratisk
Nærbilde av baksida av Utendørslamper Philips Hue Scenova vegglampe, kvadratisk
Skisserte dimensjoner av Utendørslamper Philips Hue Scenova vegglampe, kvadratisk
Emballasje til Utendørslamper Philips Hue Scenova vegglampe, kvadratisk
Bruk av Utendørslamper Philips Hue Scenova vegglampe, kvadratisk
Bruk av Utendørslamper Philips Hue Scenova vegglampe, kvadratisk
Bruk av Utendørslamper Philips Hue Scenova vegglampe, kvadratisk
På lager

Gjelder ikke for kampanjer eller tilbud

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Om Philips Hue Scenova vegglampe, kvadratisk

Ta med deg Hue-stemningen ut! Perfekt for uteplassen, terrassen, hagen eller inngangsdøren – denne utendørs vegglampen gir et dekorativt lys i alle retninger, med justerbare farger eller hvitt lys fra varmt til kjølig. Gjør hvert øyeblikk ute enda bedre – skap den rette stemningen for måltider utendørs eller avslapning under stjernene. Få ekstra trygghet når mørket faller – sett lyset til sterkt hvitt lys, slik at du kan se hvem som er der eller finne veien. Chromasync sørger for presis fargesynkroniseringmellom flere Hue-lamper, slik at du får en harmonisk atmosfære. Lysets to-lags diffuser gir et mykt og jevnt lys ved å dempe skarpe LED-punkter og redusere gjenskinn, samtidig som den gir UV-beskyttelse for å forhindre gulning over tid. Monter denne værbestandige lampen med IP44-klassifisering på vegger eller i tak rundt huset for å få lys akkurat der du trenger det. Få enkel kontroll – selv når du er borte fra hjemmet – samt tilpasningsmuligheter og automatiseringer med Hue-appen og stemmeassistenter.

  • Justerbart hvitt og farget lys
  • Værbestandig (IP44)
  • Powershield flekkbestandig belegg
  • Vegg- eller takinstallasjon
  • App- og stemmestyring

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