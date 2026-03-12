Scenova utendørs vegglampe
Nåværende pris er 1039,00 kr
Nåværende pris er 1039,00 kr
Vil du vite når produktet er tilgjengelig igjen.
Registrer deg for å motta en e-post når dette produktet er på lager igjen. Vi sender bare denne e-posten en gang. Sjekk vår Personvernerklæring for flere detaljer.
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Om Scenova utendørs vegglampe
Ta med deg Hue-stemningen ut! Perfekt for uteplassen, terrassen, hagen eller inngangsdøren – denne utendørs vegglampen gir et dekorativt lys i alle retninger, med justerbare farger eller hvitt lys fra varmt til kjølig. Gjør hvert øyeblikk ute enda bedre – skap den rette stemningen for måltider utendørs eller avslapning under stjernene. Få ekstra trygghet når mørket faller – sett lyset til sterkt hvitt lys, slik at du kan se hvem som er der eller finne veien. Chromasync sørger for presis fargesynkroniseringmellom flere Hue-lamper, slik at du får en harmonisk atmosfære. Lysets to-lags diffuser gir et mykt og jevnt lys ved å dempe skarpe LED-punkter og redusere gjenskinn, samtidig som den gir UV-beskyttelse for å forhindre gulning over tid. Monter denne værbestandige lampen med IP44-klassifisering på vegger eller i tak rundt huset for å få lys akkurat der du trenger det. Få enkel kontroll – selv når du er borte fra hjemmet – samt tilpasningsmuligheter og automatiseringer med Hue-appen og stemmeassistenter.
- Justerbart hvitt og farget lys
- Værbestandig (IP44)
- Powershield flekkbestandig belegg
- Vegg- eller takinstallasjon
- App- og stemmestyring
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103165442
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Nei
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- Plast
Holdbarhet
- Nominell levetid
- 25 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –25 til +45 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- Bærbar
- Nei
- Type plugg
- Ingen plugg
Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- -
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 134
Diverse
- Spesielt designet for
- Balkong, Hage, Utendørs, Terrasse
- Stil
- Moderne
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103165442
- Nettovekt
- 0,76 kg
- Bruttovekt
- 0,98 kg
- Høyde
- 215 mm
- Lengde
- 120 mm
- Bredde
- 155 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004444201
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,5
- Effektforbruk
- 7,2
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 7,2
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 86 mm
- Total lengde
- 180 mm
- Total bredde
- 122 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 775
- Lyskildeteknologi
- Ikke relevant
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- Lyspære følger med
- NA
- IP-klasse
- IP44 (IP20 PSU)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Lumen på 2700 K
- 730
- Antall lyskilder
- 1
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Vått område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Monteringsalternativer
- Tak, Vegg
Lyspæren
- Form
- rectangular
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig