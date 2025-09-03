Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Hue Festavia girlanda ogrodowa 14 m

Nowość

Hue Festavia girlanda ogrodowa 14 m

Stwórz przytulną poświatę lub barwną atmosferę imprezową na swoim tarasie, ganku lub w dowolnym innym miejscu na świeżym powietrzu. Ta girlanda z nietłukącymi się żarówkami w kształcie kuli emituje przepiękne światło w nasyconych barwach lub w kolorze bieli i zachwyca niezależnie od tego, czy korzystasz z efektu gradientu, czy też z animowanych efektów świetlnych. Bezpieczny system niskonapięciowy umożliwia podłączenie oświetlenia do istniejącego gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza.

Najważniejsze cechy produktu

  • 14 m z 20 żarówkami
  • Jasne, wymienne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów
  • Pełne spektrum światła (1000–20 000 K)
  • Synchronizacja z muzyką i dynamiczne efekty
  • Niskonapięciowy zasilacz w zestawie
Znajdź instrukcję obsługi produktu
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Działa od razu po podłączeniu 

Działa od razu po podłączeniu 

Girlanda ogrodowa Festavia jest nisko napięciowa, więc za pomocą dołączonego przewodu można ją podłączyć do każdego gniazdka ściennego. Nie trzeba kłaść skomplikowanego dodatkowego okablowania. Można również dodać girlandę do istniejącej instalacji niskonapięciowej i zintegrować z pozostałymi światłami na zewnątrz domu. Girlandy ogrodowej Festavia nie da się przedłużać na nieograniczone odległości, ale za pomocą trójnika dołączonego w zestawie modułu przedłużającego można podłączyć dwie girlandy do jednego gniazdka.

Doskonała trwałość bez względu na pogodę

Doskonała trwałość bez względu na pogodę

Girlanda ogrodowa Festavia może być użytkowana na zewnątrz przez cały rok — w deszczu, słońcu i śniegu. Nie trzeba ich zdejmować po każdym użyciu — raz zamontowane, mogą zostać już na stałe. Każda kulista żarówka ze wzmocnionego szklanego tworzywa jest odporna na zamoczenie, warunki pogodowe i stłuczenie, ale na wszelki wypadek i tak można ją wymienić!

Impreza w kolorze oraz relaksuj się przy ciepłej poświacie

Impreza w kolorze oraz relaksuj się przy ciepłej poświacie

Kolorowe kuliste żarówki LED z technologią Chromasync™ sprawiają, że cała girlanda ogrodowa Festavia rozświetla otoczenie jasnym, białym i nasyconym kolorowym światłem, czyniąc każdą okazje wyjątkową. Puszczasz muzykę na imprezie? Zsynchronizuj światła z utworami i obserwuj, jak kolory pulsują do taktu. A kiedy przyjdzie pora relaksu, przyciemnij światła do minimalnego poziomu w dowolnie ciepłym lub chłodnym lub ciepłym odcieniu bieli. Albo stwórz superprzytulną atmosferę z wybraną sceną świetlną lub efektem specjalnym, na przykład migoczące światło świecy.

Światło i dusza imprezy

Światło i dusza imprezy

Kuliste żarówki girland Festavia z przyciągającą wzrok stylistyką Lightguide fantastycznie ozdobią przestrzeń na zewnątrz — nawet kiedy są wyłączone! Każda żarówka Lightguide ma charakterystyczną wewnętrzną rurkę, która zapewnia wypośrodkowanie koloru, jasności i kierunku światła w sposób zapewniający optymalny efekt. Personalizuj jak chcesz: ustaw gradient różnych kolorów na całej girlandzie, wybieraj spośród scen świetlnych na różne pory roku albo konfiguruj specjalne efekty świetlne dopasowane do klimatu imprezy, okazji czy relaksu na werandzie.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

