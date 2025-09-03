Mostek Pro

Nowa generacja Twojego inteligentnego systemu Hue. Wyposażony w procesor zdolny wykonywać skomplikowane algorytmy i funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, dzięki czemu jest jeszcze szybszy i ma jeszcze większe możliwości. Zamień swoje światła w czujniki ruchu dzięki MotionAware™, połącz swój system bezpieczeństwa z oświetleniem i odkryj jeszcze więcej możliwości.