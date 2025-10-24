Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
Przyciemniaj lub rozjaśniaj światło w pomieszczeniach, przełączaj się między aranżacjami świetlnymi i dobieraj idealne oświetlenie w zależności od pory dnia. Regulator przyciemniania Hue można zmocować do ściany lub powierzchni magnetycznych, ale może być również używany jako pilot zdalnego sterowania oświetleniem z dowolnego miejscu w domu.
Najważniejsze cechy produktu
- Montaż bezprzewodowy
- Zasilanie bateryjne
- Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
- Używaj jako przełącznika do sterowania
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk