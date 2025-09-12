Przewód pozwala tworzyć wolne od światła przerwy w taśmach LED Hue Flux i Flux „ultra-bright”. W tym celu wstaw przewód przedłużający w miejscach, w których ma nie być światła. Elastyczna konstrukcja pozwala łatwo omijać framugi drzwi, półki, schody i inne powierzchnie, które mają pozostać nieoświetlone.