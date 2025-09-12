Zestaw 4 elastycznych złączy do taśmy LED Hue Flux
Przewód pozwala tworzyć wolne od światła przerwy w taśmach LED Hue Flux i Flux „ultra-bright”. W tym celu wstaw przewód przedłużający w miejscach, w których ma nie być światła. Elastyczna konstrukcja pozwala łatwo omijać framugi drzwi, półki, schody i inne powierzchnie, które mają pozostać nieoświetlone.
Najważniejsze cechy produktu
- Złącze 50 cm / 1,6 ft do złożonych układów
- Płynne przejścia światła
- Umożliwia precyzyjny montaż
- Bezpieczne i łatwe w użyciu
- W zestawie 4 złącza elastyczne
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
PCV
Plastik