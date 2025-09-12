Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Zestaw 4 elastycznych złączy do taśmy LED Hue Flux

Przewód pozwala tworzyć wolne od światła przerwy w taśmach LED Hue Flux i Flux „ultra-bright”. W tym celu wstaw przewód przedłużający w miejscach, w których ma nie być światła. Elastyczna konstrukcja pozwala łatwo omijać framugi drzwi, półki, schody i inne powierzchnie, które mają pozostać nieoświetlone.

Najważniejsze cechy produktu

  • Złącze 50 cm / 1,6 ft do złożonych układów
  • Płynne przejścia światła
  • Umożliwia precyzyjny montaż
  • Bezpieczne i łatwe w użyciu
  • W zestawie 4 złącza elastyczne
Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    PCV

    Plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Obsługiwane wersje

Inne

