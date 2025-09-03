* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów
Paskowa lampa, która została stworzona, aby jej doświadczyć! OmniGlow emituje jednolite, ultrajasne kolory i prawdziwe światło białe bez widocznych „punktów” LED — a wszystko to dzięki najnowocześniejszej technologii OmniGlow. Zaprojektowane zarówno z myślą o atmosferze, jak i doskonałym funkcjonalnym oświetleniu, to arcydzieło zasługuje na to, aby stać się elementem Twojej kuchni, salonu, sypialni lub klatki schodowej. Doświadcz superpłynnych, dynamicznych i bardziej naturalnych efektów możliwych dzięki zaawansowanemu 16-bitowemu układowi. Dostosuj i spersonalizuj aranżacje świetlne za pomocą aplikacji Hue i kontroli głosowej.
Wielkość
Najważniejsze cechy produktu
- Customizable scenes and effects
- OmniGlow uniform light and color blending
- Ultra-bright, true white light
- 2700 lumens
- Direct and indirect lighting
Doskonała kontrola, bez wysiłku
Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć piękną scenę świetlną, dopasować efekty do nastroju, czy po prostu sterować taśmą — zrobisz to z łatwością, korzystając z aplikacji Hue lub kontroli głosowej. Integracja taśm oświetleniowych ze wszystkimi światłami Philips Hue, żarówkami i inteligentnymi przełącznikami poprzez Hue Bridge Pro. Bridge Pro umożliwia również sterowanie taśmami oświetleniowymi w całym domu z dowolnego miejsca na świecie oraz określanie harmonogramu automatyzacji.
Doskonałe światło, stworzone, by zachwycać
Taśma LED OmniGlow oferuje najlepsze wrażenia. Technologia OmniGlow zapewnia najbardziej spójną i jednolitą linię światła, a obudowa umożliwia ukrycie reflektorów LED. Taśma OmniGlow może służyć jako oświetlenie bezpośrednie, stając się centralnym punktem aranżacji Twojego wnętrza. Doskonały strumień świetlny sprawia, że jest to idealne światło do oświetlenia zadaniowego, a zaawansowany 16-bitowy chip zapewnia niezwykle płynne i naturalne efekty dynamiczne, które sprawią, że każda przestrzeń wewnątrz pomieszczeń będzie wyjątkowa.
Jaśniejsze i bielsze niż kiedykolwiek
Spraw, aby każdy róg był rozświetlony jasnym, białym światłem. Nasze taśmy LED oferują najczystsze i najjaśniejsze odcienie bieli, dzięki specjalnym białym i ciepłobiałym diodom LED. A dzięki niezwykle jasnemu strumieniowi światła o mocy do 6000 lumenów zyskasz zarówno efektowne rozświetlenie ścian, jak i oświetlenie funkcjonalne, które pomoże Ci skupić się na zadaniach i wykonywać codzienne czynności.
Udekoruj światłem każdą przestrzeń wewnętrzną
Wybierz spośród dopasowanych do nastroju kolorowych lub białych odcieni światła, aby stworzyć idealną atmosferę, która rozświetli ściany, podłogi i sufity. Technologia Chomasync™ zapewnia precyzję i spójne mieszanie kolorów, tworząc płynne przejścia. Spersonalizuj swoją przestrzeń za pomocą niesamowitych scen świetlnych i dynamicznych efektów, które pasują do każdego nastroju i okazji. Przycinaj je i dopasowuj do każdego miejsca — narożników, ścian, sufitów i schodów.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Kolor(y)
Multi Color
Materiał
Silikon