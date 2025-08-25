Pomoc

Przewodnik instalacji

Jak skonfigurować produkty do ochrony inteligentnego domu

Wybierz swój produkt

Philips Hue oferuje szeroką gamę produktów zapewniających bezpieczeństwo w domu. Wybierz poniżej swój produkt i uzyskaj odpowiednie instrukcje dotyczące konfiguracji.

Kamera przewodowa lub na baterię

Kamera przewodowa lub na baterię

Przejdź do podręcznika instalacji
Kamera z reflektorem

Kamera z reflektorem

Przejdź do podręcznika instalacji
Czujnik kontaktu

Czujnik kontaktu

Przejdź do podręcznika instalacji
Czujnik ruchu Hue

Czujnik ruchu Hue

Przejdź do podręcznika instalacji
Inteligentny dzwonek wideo

Inteligentny dzwonek wideo

Przejdź do podręcznika instalacji
Inteligentny dzwonek do drzwi

Inteligentny dzwonek do drzwi

Przejdź do podręcznika instalacji

Poznaj Hue

Jak działa system Hue

Jak działa system Hue

Poznaj różnice między korzystaniem z Philips Hue z Bluetooth oraz z Hue Bridge.

Dowiedz się więcej o Philips Hue
Co potrafi Hue

Co potrafi Hue

Poznaj wszystkie korzyści płynące z inteligentnego oświetlenia, w tym tworzenie idealnej atmosfery i oświetlenie otoczenia.

Poznaj korzyści
Rozpocznij przygodę z Hue

Rozpocznij przygodę z Hue

Przeczytaj wskazówki dotyczące konfiguracji inteligentnego oświetlenia.

Od czego zacząć?

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay