Bez względu na rodzaj zestawu startowego Philips Hue konfiguracja jest prosta. Zbierz swoje żarówki, mostek Hue Bridge i wszystkie dołączone akcesoria do inteligentnego oświetlenia, aby rozpocząć swoją przygodę z inteligentnym oświetleniem.
Podręcznik instalacji
Jak skonfigurować zestaw startowy
Skonfiguruj zestaw startowy
- Pobierz aplikację Hue ze sklepu App Store lub Google Play.
- Otwórz aplikację Hue. Upewnij się, że telefon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, co mostek Hue Bridge.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć mostek Hue Bridge z aplikacją.
- Gdy mostek Hue zostanie pomyślnie podłączony, aplikacja Hue Bridge wyszuka światła. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
- Jeśli Twój zestaw startowy był dostarczony z akcesoriami, możesz je łatwo dodać w tym samym czasie:
Dowiedz się, jak skonfigurować przełącznik ściemniacza Hue Dimmer switch
Dowiedz się, jak skonfigurować inteligentny przycisk Hue Smart button
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w konfiguracji zestawu startowego, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej Philips Hue.
Hue Bridge – Często zadawane pytania
Aplikacja Hue – Często zadawane pytania
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.