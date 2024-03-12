Pomoc

Podręcznik instalacji

Jak skonfigurować zestaw startowy

Bez względu na rodzaj zestawu startowego Philips Hue konfiguracja jest prosta. Zbierz swoje żarówki, mostek Hue Bridge i wszystkie dołączone akcesoria do inteligentnego oświetlenia, aby rozpocząć swoją przygodę z inteligentnym oświetleniem.

Przed rozpoczęciem konfiguracji

  1. Podłącz mostek Hue Bridge do gniazdka.
  2. Podłącz mostek Hue Bridge do routera Wi-Fi za pomocą dołączonego kabla Ethernet.
Podłącz mostek Hue Bridge

3. Poczekaj, aż zaświecą się dwie pierwsze kontrolki.

4. Umieść żarówki w lampach lub oprawach i upewnij się, że są podłączone do zasilania.

Pobierz w App Store Pobierz w Google Play

Skonfiguruj zestaw startowy

  1. Pobierz aplikację Hue ze sklepu App Store lub Google Play.
  2. Otwórz aplikację Hue. Upewnij się, że telefon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, co mostek Hue Bridge.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć mostek Hue Bridge z aplikacją.
  4. Gdy mostek Hue zostanie pomyślnie podłączony, aplikacja Hue Bridge wyszuka światła. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
  5. Jeśli Twój zestaw startowy był dostarczony z akcesoriami, możesz je łatwo dodać w tym samym czasie:

Dowiedz się, jak skonfigurować przełącznik ściemniacza Hue Dimmer switch

Dowiedz się, jak skonfigurować inteligentny przycisk Hue Smart button

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w konfiguracji zestawu startowego, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej Philips Hue. 

