Så här konfigurerar du Philips Hue med Apple Home

Använd Siri och Apple HomeKit-teknik för att styra lamporna och skapa ett komplett smart hem.
Det här behöver du ha
Kontrollera att du har allt du behöver innan du lägger till Hue i HomeKit.
Hue Bridge
Hue Bridge är hjärtat i ditt Philips Hue-system och gör att HomeKit kan kommunicera med dina lampor.
Philips Hue-lampor
Smarta lampor, takarmaturer och mycket mer – alla Philips Hue-lampor är kompatibla med Apple Home!
iOS-enhet med Apple Home-appen
Kontrollera att du har Home-appen nedladdad på din enhet, oavsett om det är en iPad eller iPhone.
Det här behöver du göra
- Öppna Philips Hue-appen och gå till Inställningar > Smart home och röst.
- Tryck på Kom igång.
- Tryck på Siri och Apple Home.
- Tryck på Konfigurera.
- Tryck på Nästa och logga in med ditt konto på Hue.
- Välj det hem som du vill ansluta till eller skapa ett nytt.
- Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera belysningen i Apple Home-appen.
- Tryck på Klar.
Dina ljuskällor visas i ett standardrum i Home-appen. Organisera och gruppera dina ljuskällor i rum för att återspegla deras fysiska platser i ditt hem.
Är du redan ansluten och vill byta till Matter? Få instruktioner.
Säg bara ”Hej Siri ...”.
Testa några av de mest populära röstkommandona nu när konfigurationen är klar!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights downstairs.”
“Turn on my desk light.”
“Turn the living room light blue.”
“Set Savanna sunset in the study.”
“Dim the lights to 10%.”
Frågor och svar
Jag är redan ansluten till Apple Home men vill använda Matter i stället. Hur byter jag?
Jag är redan ansluten till Apple Home men vill använda Matter i stället. Hur byter jag?
Min Hue Bridge kan inte hittas i HomeKit.
Min Hue Bridge kan inte hittas i HomeKit.
Vad är Apple HomeKit?
Vad är Apple HomeKit?
Kan jag styra mina lampor med Home-appen när jag inte är hemma?
Kan jag styra mina lampor med Home-appen när jag inte är hemma?
Vad händer om mina lampor i Hue-appen inte stämmer med min Home-app?
Vad händer om mina lampor i Hue-appen inte stämmer med min Home-app?
Kompatibel med Matter
Du kan även ansluta till Apple Home med Matter. Det här protokollet är sömlöst, säkert och byggt för framtidens smarta hem.
Få support
Vi vill alltid hjälpa dig! Läs vidare i Frågor och svar eller ta kontakt med oss om du behöver mer stöd med att parkoppla Philips Hue med Apple Home.