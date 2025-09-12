40 W nätaggregat för utomhusbruk
Sätt igång ditt smarta utomhusbelysningssystem med detta nätaggregat för utomhusbruk, som gör att du kan lägga till upp till 40 W av olika ljuskällor. Anslut högst 35 meter kabel till en Philips Hue-lågspänningslampa för utomhusbruk, och lägg ihop varje armaturs wattal upp till nätaggregatets maxgräns på 40 W.
Produktfördelar
- Förlängningssladd
- Styrka upp till 40 W
- Svart
Enkel att installera och utöka
Lys upp mörka gångar, framhäv ditt trädgårdslandskap eller skapa en unik stämning på uteplatsen. Du kan göra det själv med hjälp av Hue-spottar eller -pollare. Produkterna har på låg spänning, är säkra att använda och enkla att installera. Inget krångel längre för att få belysning utomhus: skapa och utöka som du vill.
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Syntet