Paket: Videodörrklocka + 2 x kontaktsensorer + inomhussensor
Med denna paketlösning kommer du snabbt igång med hemsäkerhet för ditt hem. Med detta paket har du koll på vem som knackar på eller om du fått ett paket levererat samt om någon dörr öppnats eller rörelse inomhus.
Produktfördelar
- Omedelbara rörelsesignaler
- Skarp 2K-video stream
- Automatisera din belysning
- Lägg till över 150 lampor och tillbehör
- Styr med app, röst eller tillbehör
I det här paketet
1 x Hue Säker trådbunden videodörrklocka
Med paketet Hue dörrklocka och ringsignal missar du aldrig en besökare eller leverans – få omedelbara varningar, se allt i 2K med Starlight-teknik och håll kontakten med tvåvägssamtal, oavsett var du befinner dig. Dörrklockan aktiverar dina Philips Hue lampor och skickar varningar i realtid, medan den smarta ringsignalen skickar ljudvarningar. Alltihop samverkar med dina Hue lampor och tillbehör för att göra ditt hem mer säkert, dygnet runt.Säker trådbunden videodörrklocka
1 x Hue Motion sensor
Aktivera din smarta belysning med hjälp av rörelser. Den batteridrivna Hue Motion sensor kan enkelt installeras var som helst i ditt hem.Motion sensor
1 x Hue Secure kontaktsensor
Få sinnesro både hemma och borta med Secure kontaktsensor! Placera den på dörrar, fönster, skåp, kassaskåp och mer med den medföljande självhäftande baksidan – och få en avisering, eller till och med slå på lamporna, när sensorn aktiveras.Secure kontaktsensor
Specifikationer
