Med en smart Chime får du ljudvarningar oavsett var du befinner dig. Placera ut Chimes i hela din hem för att säkerställa att du aldrig missar en besökare, oavsett var du befinner dig.
- Plug-and-play
- Utlös ljudlarm
- Fungerar tillsammans med Hue ekosystem
Få en ljudvarning oavsett var du befinner dig
Avskräck oönskade besökare med hjälp av ljud och ljus
När ditt Hue Secure system är aktiverat kan du utlösa ett högt ljud- och ljuslarm, manuellt eller automatiskt.
Fullständigt kontroll i en och samma app
Hantera din dörrklocka, din ringsignal och dina Philips Hue lampor från Hue appen – inget behov av flera olika appar. Få omedelbara varningar, anpassa inställningar och håll dig uppkopplad var som helst.
Anpassa efter din egen rutin
Välj en ringsignal, justera volymnivån, ställ in inaktiva timmar eller ändra ljud beroende på vilken tid på dagen det är. Med kontrollknappen kan du enkelt sätta på eller stänga av ljudet.
Enkel installation
Kan anslutas till vilket uttag som helst och börja användas direkt – inga sladdar, inget krångel.
Dörrklocka och Chime. Starkare tillsammans.
Parkoppla Chime med en Hue videodörrklocka för att få ljudvarningar överallt i huset när någon står utanför din dörr.
Sömlös integration med ditt Hue-ekosystem.
Chime fungerar med alla Secure produkter – inklusive Secure kameror och rörelsesensorer inomhus. När rörelse detekteras någonstans får du omedelbart ljudvarningar. Det innebär att du har koll på vad som händer i ditt hem.
Frågor och svar
Vad är en ljussignal och hur fungerar det?
Kan jag ta loss framkåpan på Smart Chime?
Hur högljudd är sirenfunktionen?
Kan jag själv lägga till toner i min Chime?
Kan jag stänga av och slå på ljudet på min Smart Chime utan Hue-appen?
Vad betyder MotionAware™ för Smart Chime?
Kan jag konfigurera olika volymer för min Smart Chime?
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Material
Plast
Armaturhusets färg
Vit
Förpackningens mått och vikt
Förpackningens mått och vikt
Service
Service
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Kompatibilitet
Kompatibilitet
Övrigt
Övrigt
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.