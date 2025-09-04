Support
  • Plug-and-play
  • Utlös ljudlarm
  • Fungerar tillsammans med Hue ekosystem
Hitta din produktmanual

Köps ofta tillsammans med

Flash sale -25%
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådlös installation
Batteridriven
Automatiserar belysningen
Kan monteras var du vill

519,00 kr

436,00 kr

Flash sale -25%
Secure kontaktsensor

Hue

Secure kontaktsensor
Trådlös installation
Automatiserar din belysning
Lång livslängd för batteriet
Monteras på dörrar och fönster

449,00 kr

Flash sale -25%
Impress väggbelysning utomhus

Hue White and color ambiance

Impress väggbelysning utomhus
Fast installation
Mattsvart yta
240 x 120 mm
Smart styrning med Hue bridge*

1729,00 kr

Visa alla produkter
En Hue Smart Chime inkopplad i ett vägguttag i ett kök avger en varningssignal.

Få en ljudvarning oavsett var du befinner dig

Med en smart Chime får du ljudvarningar oavsett var du befinner dig. Placera ut Chimes i hela din hem för att säkerställa att du aldrig missar en besökare, oavsett var du befinner dig.

En inkräktare försvinner genom en ytterdörr till ett hem med lampor som lyser rött och ljudsignal från en Hue Chime.

Avskräck oönskade besökare med hjälp av ljud och ljus

När ditt Hue Secure system är aktiverat kan du utlösa ett högt ljud- och ljuslarm, manuellt eller automatiskt.

En man kontrollerar sin dörrklocka, Chime och Philips Hue lampor via Hue appen på sin smartphone.

Fullständigt kontroll i en och samma app

Hantera din dörrklocka, din ringsignal och dina Philips Hue lampor från Hue appen – inget behov av flera olika appar. Få omedelbara varningar, anpassa inställningar och håll dig uppkopplad var som helst.

En Hue Smart Chime som avger ett larm och fliken Chime-ton i Hue-appen som visar olika toner.

Anpassa efter din egen rutin

Välj en ringsignal, justera volymnivån, ställ in inaktiva timmar eller ändra ljud beroende på vilken tid på dagen det är. Med kontrollknappen kan du enkelt sätta på eller stänga av ljudet.

En Hue Smart Chime som är inkopplad i ett vägguttag.

Enkel installation

Kan anslutas till vilket uttag som helst och börja användas direkt – inga sladdar, inget krångel.

En Hue-videodörrklocka i svart och en Hue Smart Chime i vitt.

Dörrklocka och Chime. Starkare tillsammans.

Parkoppla Chime med en Hue videodörrklocka för att få ljudvarningar överallt i huset när någon står utanför din dörr.

En man sitter i sin soffa och får en detekteringsavisering på sin smartphone via Hue-appen.

Sömlös integration med ditt Hue-ekosystem.

Chime fungerar med alla Secure produkter – inklusive Secure kameror och rörelsesensorer inomhus. När rörelse detekteras någonstans får du omedelbart ljudvarningar. Det innebär att du har koll på vad som händer i ditt hem.

Hitta en plan

Vissa säkerhetskamerafunktioner kräver ett abonnemang för att låsa upp dem. Titta på de olika abonnemangen, se vad som gör dem unika och hitta vad som är rätt för dig.

Utforska planer

Frågor och svar

Vad är en ljussignal och hur fungerar det?

Kan jag ta loss framkåpan på Smart Chime?

Hur högljudd är sirenfunktionen?

Kan jag själv lägga till toner i min Chime?

Kan jag stänga av och slå på ljudet på min Smart Chime utan Hue-appen?

Vad betyder MotionAware™ för Smart Chime?

Kan jag konfigurera olika volymer för min Smart Chime?

Specifikationer

Design och finish

  • Material

    Plast

  • Armaturhusets färg

    Vit

Förpackningens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

Hue-support

Hittar du inte svaret du letade efter?

Se Support

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay