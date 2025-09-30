Support
  • 2K-video och tvåvägsljud
  • Koppla in Chime var som helst
  • Dag- och nattsyn
Närbild på framsidan av Hue Secure trådbunden videodörrklocka, paket

Secure trådbunden videodörrklocka, paket

Missa inte besökare eller leveranser! Med Hue dörrklocka och ringsignal i vår paketlösning får du direktvarningar från rörelsedetektorn och kan se allt i 2K med Starlight-teknik. Håll kontakten med tvåvägssamtal, oavsett var du är. Dörrklockan aktiverar dina Philips Hue lampor och skickar varningar i realtid, medan den smarta Chimen skickar ljudvarningar. Alltihop samverkar med dina Hue lampor och tillbehör för att göra ditt hem mer säkert, dygnet runt. Kräver 12–24 VAC – minst 10 VA-transformator (ingår ej)

Philips Hue Privacy Notice
Produktfördelar

  • 2K-videoupplösning med vidvinkelvisning
  • Rörelsedetektering utlöser aviseringar och aktiverar Philips Hue-lampor
  • Tvåvägsljud för enkel kommunikation
  • Ljudaviseringar överallt i din hem
  • Utlöser ljudlarm
Visa alla produktspecifikationer
Hitta din produktmanual

En person närmar sig ytterdörren på ett hus och aktiverar Philips Hue-lampor via en videodörrklocka.

Rörelse registrerad? Ljuset tänds!

När videodörrklockan registrerar en rörelse tänds dina Philips Hue lampor automatiskt. Och när någon ringer på dörrklockan börja dina lampor blinka försiktigt för att uppmärksamma dig på att någon står utanför din dörr.

En person får en rörelsedetekteringsavisering och övervakar sin ytterdörr via Hue-appen medan hen är borta hemifrån.

Se vem det är, oavsett var du befinner dig

Få omedelbara aviseringar när rörelse upptäcks. Kolla livevideoflödet och prata med besökare med hjälp av den inbyggda mikrofonen.

En man kontrollerar sin dörrklocka, Chime och Philips Hue lampor via Hue appen på sin smartphone.

Fullständigt kontroll i en och samma app

Hantera din dörrklocka, din Chime och dina Philips Hue lampor från Hue appen – inget behov av flera olika appar. Få omedelbara varningar, anpassa inställningar och håll dig uppkopplad var som helst.

En ytterdörr med en leverans av lådor och ett infällt foto som visar leveranspersonen via en Hue-videodörrklocka.

Se allt i kristallklar skärpa

Tack vare 2K-upplösning och 180°-vy kan du enkelt se paket som har lämnats utanför dörren eller vem det är som ringer på dörrklockan.

En Hue Smart Chime inkopplad i ett vägguttag i ett kök avger en varningssignal.

Missa inte en ring

Få ljudvarningar överallt i ditt hem och omedelbara varningar i telefonen när någon står utanför dörren.

En man sitter och jobbar på sin laptop och övervakar ytterdörren med direktströmning från en Hue-dörrklocka.

Se vem det är med ett enkelt kommando

Se dörrklockans livevideo på kompatibla smarta skärmar med hjälp av Alexa, Google Assistant eller Apple Home.

En man sitter i sin soffa och får en detekteringsavisering på sin smartphone via Hue-appen.

Sömlös integration med ditt Hue-ekosystem.

En Hue Bridge krävs för att aktivera ljusintegrerade funktioner – som att tända lampor när rörelse detekteras, utlösa ljuslarm eller använda en ljussignal när dörrklockan ringer.

Hitta en plan

Vissa säkerhetskamerafunktioner kräver ett abonnemang för att låsa upp dem. Titta på de olika abonnemangen, se vad som gör dem unika och hitta vad som är rätt för dig.

Utforska planer

Frågor och svar

Vilka verktyg behöver jag för att installera Hue Secure-dörrklockan?

Har Hue Secure-dörrklockan ett batteri (backup)?

Fungerar Hue Secure-dörrklockan med min befintliga dörrklocka (chime)?

Kan jag installera min Hue Secure Chime själv eller behöver jag en elektriker?

Vad är kamerans synfält?

Vilken är kamerans upplösning?

Kräver Hue Secure-dörrklockan en Bridge?

Är dörrklockan väderbeständig?

Vad är en Chime och hur fungerar det?

Kan jag ta loss framkåpan på Smart Chime?

Hur högljudd är sirenfunktionen?

Kan jag själv lägga till toner i min Chime?

Kan jag stänga av och slå på ljudet på min Smart Chime utan Hue-appen?

Vad betyder MotionAware™ för den smarta ringsignalen?

Kan jag konfigurera olika volymer för min Smart Chime?

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Svart

  • Material

    Plast

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Förpackningens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kameran

Kompatibilitet

Övrigt

Hue-support

Hittar du inte svaret du letade efter?

Se Support

