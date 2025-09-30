Missa inte besökare eller leveranser! Med Hue dörrklocka och ringsignal i vår paketlösning får du direktvarningar från rörelsedetektorn och kan se allt i 2K med Starlight-teknik. Håll kontakten med tvåvägssamtal, oavsett var du är. Dörrklockan aktiverar dina Philips Hue lampor och skickar varningar i realtid, medan den smarta Chimen skickar ljudvarningar. Alltihop samverkar med dina Hue lampor och tillbehör för att göra ditt hem mer säkert, dygnet runt. Kräver 12–24 VAC – minst 10 VA-transformator (ingår ej)